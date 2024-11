PSG Equity steigt bei Plentyone ein

ECommerce-Infrastruktur

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Die Partnerschaft mit PSG soll PlentyONE helfen, die Präsenz in der DACH-Region und darüber hinaus weiter auszubauen und strategische Investitionen zu beschleunigen um das beschleunigen, um das Produkt- und Service-Portfolio weiter zu verbessern. Gemeinsam mit PSG plant Plentyone ECommerce-Lösungen zu liefern, neue Marktpotenziale zu erschließen. Plentyone möchte seine Position als Partner für Marken und Händler weiter stärken, die ihre ECommerce-Aktivitäten professionalisieren und ihre Präsenz auf Onlinemarktplätzen ausbauen wollen."PSG bringt tiefes Sektor-Know-how und ein großes Netzwerk mit, das uns dabei unterstützen wird, unsere Marktposition weiter auszubauen und international zu wachsen. Ich bleibe als CEO und Gesellschafter weiterhin an Bord, um unsere Vision gemeinsam mit PSG und unserem großartigen Team voranzutreiben", freut sich Jan Griesel über die neue Partnerschaft.Für PSG-Chef Christian Stein ist Pentyone "eine beeindruckende Software-Plattform mit einem umfangreichen Funktionsspektrum im ECommerce-Bereich". Besonders überzeugt habe ihn die hohe Anerkennung, die Plentyone im Markt genießt". Stein freut sich auf die Zusammenarbeit und "und unsere Erfahrung im Aufbau europäischer Software-Champions einzubringen, um die Position von Plentyone als führender Anbieter in der DACH-Region nachhaltig zu stärken und das internationale Wachstum voranzutreiben."Über konkrete Details wurde Stillschweigen vereinbart.Die ECommerce-ERP-Plattform wurde 2006 in Deutschland gegründet und hilft Marken und Händler dabei, sich an 150 Marktplätze weltweit anzubinden. Im Jahr 2023 wurden über die Plattform mehr als 116 Millionen Bestellungen abgewickelt, was zu einem GMV von über 9,8 Milliarden Euro führte: Damit wird etwa jeder zehnte Euro im deutschen Online-Handel über die Plattform generiert.