Deutschland ist Weltmeister - im Preisvergleich

Weltklasse: Ein Drittel der Bundesbürger nutzt Preisvergleichsportale

Preisvergleich schlägt Marktplätze

Aussagekräftige Produktinformationen auch beim Preisvergleich erforderlich

Komplexe Produktrecherche erfordert konsistente Produktinformationen

In seiner jährlich erscheinenden B2C-Umfrage hat Akeneo , Anbieter im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), zentrale Erkenntnisse und Kauftrends zusammengefasst:Die aktuellen Studienergebnisse verdeutlichen: Qualität und Konsistenz von Produktinformationen spielen auch für deutsche Verbraucher vor allem beim Blick auf Preisvergleichsportale eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Wie nirgendwo sonst auf der Welt greifen 33 Prozent der befragten Personen aus der Bundesrepublik bei der Produkt-Recherche auf Preisvergleichsseiten zurück. Damit belegt Deutschland im internationalen Vergleich den ersten Platz und liegt überraschend deutlich vor Italien (23,5 Prozent), China (21,2 Prozent), England (18,5 Prozent), den USA (18 Prozent), Australien (16,4 Prozent) Frankreich (14,5 Prozent) und Canada (11,2 Prozent).In der Gesamtwertung der insgesamt 16 Verkaufskanäle erzielen Preisvergleichsportale in Europas stärkster Volkswirtschaft einen bemerkenswerten zweiten Platz. Davor liegen lediglich Suchmaschinen (40 Prozent). Deutlich geschlagen geben müssen sich dagegen die im E-Commerce hoch gehandelten Online-Marktplätze. Sie belegen mit 28 Prozent "nur" den dritten Platz. Überraschend schlecht schneiden die sozialen Medien in Deutschland ab. Sie kommen auf lediglich 18 Prozent der Stimmanteile und erreichen damit Platz vier, während dieser Marketing-Kanal international eine wesentlich bessere Reputation genießt (China 35 Prozent, England 28 Prozent).Wie in keinem anderen Land kommen Preisvergleichsportalen im bundesdeutschen Omnichannel-Marketing-Mix eine elementare Bedeutung zu. Marken, Händler und Unternehmen, die sie vernachlässigen, verzichten auf potenziellen zusätzlichen Umsatz. Um dieses Volumen vollständig abzuschöpfen, gilt es, den Kundenerwartungen auch auf Preisvergleichsportalen mit aussagekräftigen, präzisen und konsistenten Produktinformationen zu begegnen. Für den Verkaufserfolg ist das entscheidend.Es ist längst keine Überraschung mehr: Hinter erfolgreichen Kaufentscheidungen verbergen sich komplexe Produktrecherchen. Das heißt: Die digitale Suche führt nicht unbedingt auch zum digitalen Kauf. So erbringt die Akeneo-Studie 2022 den Beweis, dass 80 Prozent der Deutschen online nach Produktinformationen suchen - auch verstärkt auf Preisvergleichsseiten - dann aber im Laden kaufen. Folglich werden Unternehmen, die mit konsistenten und aussagekräftigen Produktinformationen in den Marketing-Kanälen beider "Welten" die bestmögliche Product Experience bieten, von den Kunden bevorzugt.Bereits im abgelaufenen Jahr legte Akeneo seinen erste globale B2C-Studie vor. Mit dem B2C-Survey 2022 wiederholte das Unternehmen jetzt seine Befragung, um die Zufriedenheit der Verbraucher mit dem Produkterlebnis im Jahresvergleich zu bewerten und Veränderungen zu dokumentieren. Die Umfrage wurden vom 28. Januar bis zum 8. Februar durchgeführt. Befragt wurden 1.800 Verbraucher ab 18 Jahren aus Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, England und den USA.