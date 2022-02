Aus Mobilcom-Debitel wird Freenet

Bild: Freenet Marketingleiterin Susanne Boldt

Die Freenet AG stärkt ihre Dachmarke und tritt künftig mit allen Submarken unter einem einheitlichen Namen auf. Die Hauptmarke Mobilcom-Debitel wird deshalb in Zukunft ebenfalls den Namen Freenet tragen. Ziel der Transformation sei es, die Bekanntheit der Marke zu steigern und diese Digital-Lifestyle-Anbieter für den Privatkunden zu positionieren. Die Freenet AG bietet Produkte in den Bereichen Mobilfunk, Internet, TV-Entertainment, digitale Services und der passenden Hardware an. Im Mobilfunksegment hat das Unternehmen nach eigenen Angaben knapp 7,2 Millionen Kunden.

Ein weiteres Ziel des Markenwechsels ist mehr Stringenz in der Kommunikation und eine leichter verständliche Struktur des Produktportfolios. Dazu Susanne Boldt , Leitung Marketing und Digitales bei der Freenet AG. "Durch den Wechsel erwarten wir stärkere Effekte bei Markenbildung und Markenkommunikation, die sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Die Neuaufstellung wird damit zur wichtigsten Markentransformation seit dem Zusammenschluss von Mobilcom und Debitel. Mit Freenet nutzen wir unsere einprägsame und plakative Marke, an die sich Kunden besser erinnern."



Nach Angaben des Unternehmens erreicht die Marke Freenet eine Bekanntheit von rund 90 Prozent. In Zukunft rückt sie als Dachmarke in den Mittelpunkt von Marketing und Kommunikation. "Mit der Dachmarke Freenet, gepaart mit unserem Werbepartner Dieter Bohlen, erzielen wir eine größere Präsenz mit höherem Werbedruck.", sagt Boldt. "So können wir Freenet als Consumer-Marke noch bekannter machen und mit allen Produktmarken und -kategorien verbinden."



In den kommenden Monaten wird der Markenwechsel auf allen analogen und digitalen Kanälen umgesetzt. Bis Juli soll ein Großteil der 550 eigenen Shops umgestaltet werden. Erste Tests im Januar mit temporär gebrandeten Shops hätten bereits deutlich bessere Erkennungswerte und sehr positive Kundenreaktionen gezeigt. Bis Sommer werden alle Werbe- und Informationsmaterialien auf die neue Marke und Farbwelt umgestellt und parallel die digitalen Kanäle neu gestaltet. Die Marke Freenet behält ihr Logo mit markanten grünen Bildelement.