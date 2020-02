Importe: Kosten für Päckchen aus China steigen deutlich

Die Gebühren für Päckchen aus China werden in diesem Jahr deutlich ansteigen. Dank neuer Regeln, die der Weltpostverein beschlossen hat, darf die Deutsche Post für Päckchen aus China im Schnitt 27 Prozent mehr verlangen als noch im vergangenen Jahr 2019. Ab 2021 darf sie zudem die Preise selbst festlegen, allerdings innerhalb eines festgelegten Rahmens: So dürfen die Gebühren maximal bei 70 Prozent des Inlandsportos liegen und dürfen nur schrittweise angehoben werden.Für für viele deutsche Versandhändler dürfte dies eine Entlastung darstellen, weil die extrem billigen Direkt-Importe aus China - deren Versandkosten oft niedriger waren als ein deutscher Inlandsversand - eingedämmt werden (siehe iBusiness Wish & weg - Wie Chinas Direktimporte deutsche Händler prägen .)