Mittelständische Onlinehändler wünschen sich einfacheren Zugang zu Liquidität

30.11.2022 Wachstum ist auch in der aktuellen Multikrisen-Situation bei Onlinehändlern ein Thema. Besonders wichtig ist Händlern in der aktuellen Situation vor allem eines: schneller Zugang zu Wachstumskapital und unkomplizierte Beantragungen.

Rund jeder zweite KMU Online-Händler sucht aktiv nach Unternehmensfinanzierung

Traditionelle Kreditvergabe oft keine Hilfe in Krisensituationen

Das ist das Ergebnis des aktuellen Stimmungsbaromters Onlinehandel von Banxware . Befragt wurden 70 kleine und mittelständische Onlinehändlern. "Viele Onlinehändler haben, angetrieben durch die Corona-Pandemie, in den vergangenen zwei Jahren starke Umsatzzuwächse verzeichnet. Gewinne wurden oftmals direkt in die Geschäftsexpansion re-investiert. Diese Investitionen sind nun durch gestörte Lieferketten, steigende Energiepreise, Inflation und einen Mangel an Liquidität bedroht", erklärt Banxware-Gründerin und CEO Miriam Wohlfarth 48 Prozent der befragten Onlinehändler gaben an, sich aktuell nach einer Unternehmensfinanzierung umzuschauen. Mit 26 Prozent sehen die Befragten die größte Herausforderung ihres Unternehmens in der Finanzierung. Gefolgt von Kundengewinnung (24 Prozent), Warenbeschaffung (22 Prozent), rechtlichen Themen (19 Prozent) und Logistik (9 Prozent).31 Prozent beklagen das komplizierte Antrags- und Vergabeverfahren von Krediten. Besonders wichtig sind den Händlern aktuell eine schnelle Kreditentscheidung und Auszahlung: 38 Prozent nannten dies als maßgebliches Kriterium, wenn es um die Unternehmensfinanzierung geht. Außerdem: 26 Prozent der Unternehmen bewerten es als wichtig, keine Sicherheiten und Bürgschaften hinterlegen zu müssen.Traditionelle Kreditvergaben erfordern die Vorlage von vergangenen Geschäftsabschlüssen. Meist wird eine mehrjährige Umsatzhistorie benötigt. Die Entscheidungsprozesse sind oft komplex und zeitintensiv. Gerade für junge Unternehmen ist das eine Herausforderung.Die Finanzierungsangebote von Banxware basieren auf den digitalen Umsatzdaten von Onlinehändlern.