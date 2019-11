Zooplus steigert Umsatz und Verlust

Zur Umsatzsteigerung beigetragen hat nach Unternehmensangaben der weitere Ausbau des Eigenmarkengeschäfts mit Futter und Streu, welches mit einem Umsatzplus von 29 Prozent in den ersten neun Monaten 2019 eine überproportional starke Entwicklung verzeichnete.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 auf 6,7 Mio. EUR gegenüber -0,5 Mio. EUR im Vergleichszeitraum 2018. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei -13,9 Mio. Euro gegenüber -7,6 Mio. Euro im Vergleichszeitraum. Das spiegele "ein höheres Investitionsniveau wider".Im Fokus stehe der nachhaltige Ausbau des Geschäfts und der führenden Marktposition in Europa. Vor diesem Hintergrund verdoppelte Zooplus die Aufwendungen für Marketing und für die Neukundenakquisition: um 1,4 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent in den ersten neun Monaten 2019. Dr. Cornelius Patt , Vorstandsvorsitzender der Zooplus AG argumentiert: "Wir haben in den ersten neun Monaten gute Fortschritte in der weiteren Stabilisierung unserer Rohmarge gemacht und diese gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert. Dank weiterer Optimierungen innerhalb unseres paneuropäischen Logistiknetzwerks und einer Steigerung des Wertes pro versendetem Paket konnten wir gleichzeitig unsere Logistikkosten erneut signifikant reduzieren. Diese Effizienzgewinne reinvestieren wir gezielt in den nachhaltigen Ausbau des Geschäfts mit klarem Fokus auf Wachstum und Kundenbindung. Wir sehen eine starke Dynamik in der Neukundenakquise mit einem Wachstum von 25% gegenüber dem Vorjahr. Deutliches Potenzial besteht jedoch noch in der Steigerung der Wiederkaufrate neuer Kunden, was ein klarer Fokus unseres Direktmarketingansatzes und unseres gesamten Produktversprechens gegenüber dem Kunden ist."Vor dem Hintergrund der erwarteten weiteren Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf 2019 bestätigt der Vorstand der zooplus AG die für das Geschäftsjahr 2019 aufgestellte Prognose eines Wachstums der Umsatzerlöse um 14 bis 18 Prozent sowie eines Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Bereich zwischen 10 und 30 Mio. Euro.