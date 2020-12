Wo deutsche Onlineshops auf Künstliche Intelligenz setzen 

Intelligente Suche

Die Umfrage zeigt darüber hinaus, wo genau KI heute schon in Onlineshops zum Einsatz kommt, wie stark Unternehmen von KI profitieren können und wie sie planen, KI in Zukunft einzusetzen. Mehr als ein Drittel der Befragten setzt nach eigenen Angaben noch keine KI-Tools im Onlineshop ein. Und 15 Prozent haben dies auch in Zukunft nicht vor. Demgegenüber stehen aber ganze 79 Prozent der Händler, die in den nächsten drei Jahren in KI investieren wollen. Das ergab eine Umfrage von FACT-Finder . In der Umfrage wurden Teilnehmer gebeten, anzugeben, ob und wo sie in Onlineshops bereits auf Künstliche Intelligenz setzen. Genannt wurden die folgenden Use Cases für KI: in der Produktsuche, für Kaufempfehlungen, als Kommunikations-Schnittstelle in Form von Chatbots, für die dynamische Ausspielung von Content und zur allgemeinen Personalisierung des Shop-Erlebnisses.35 Prozent der Händler setzen bereits auf eine KI-basierte Shopsuche. Das ist den Studienautoren zufolge nicht weiter verwunderlich: Wer etwas in die Suche eintippt, hat eine viel höhere Kaufintention, als jemand der nur 'Browser' ist. Je besser die Suchfunktion den Kunden versteht, desto wahrscheinlicher kauft der Kunde.Ebenfalls hoch im Kurs steht die Recommendation Engine. Also ein Tool für Produktempfehlungen, die dem Kunden individuell und in Echtzeit ausgespielt werden können. 29 Prozent der Experten geben an, ein solches Tool im Einsatz zu haben. Eine KI-basierte Recommendation Engine analysiert das Klick- und Kaufverhalten der Kunden. Sie wertet die gesammelten Daten individuell aus und zeigt Produktempfehlungen, die genau zum jeweiligen Kunden passen.Eine durchdachte Personalisierungsstrategie ermöglicht dem Kunden eine individuelle Customer Experience. Ausgewählte Angebote und Rabatte stärken die Kundenbindung und sorgen so für mehr Umsatz und ein positives Markenbewusstsein. Bereits 22 Prozent der Händler haben diese Vorteile erkannt und nutzen die KI-basierte Personalisierung in ihren Shops.Dass statische Inhalte nicht auf aktuelle Nutzerbedürfnisse eingehen können, liegt auf der Hand. Dynamic Content erhöht die Chance, dass der Nutzer längere Zeit auf der Seite verweilt und nicht abspringt. 18 Prozent der Händler setzten bereits auf dynamischen Content. Inhalte des Shops werden individuell angepasst und der Kunde bekommt die Inhalte angezeigt, die ihn oder sie zum Zeitpunkt des Shop-Besuchs interessieren.Der wohl bekannteste Mitstreiter unter den KI-basierten Tools für den Onlineshop ist der Chatbot. 17 Prozent der Händler haben ihn bereits in ihren Shops integriert. Chatbots sind keine Neuheit. Bereits seit Jahren gibt es Systeme, die statisch auf bestimmte, zuvor definierte Wortmuster oder Satzfragmente von Benutzern reagieren und festgelegte Antworten bieten. Die Funktionsweise ist dabei nicht unähnlich einer Suchmaschine, der man ebenfalls eine Frage stellen kann, woraufhin mit Auszügen aus einem Katalog an vorbereiteten Informationen geantwortet wird.Künstliche Intelligenz ist nachweislich zu einem echten Umsatztreiber geworden. So konnte durch den Einsatz verschiedener KI-basierter Tools die Conversion um ein Vielfaches gesteigert werden, wie die befragten Experten bestätigen. Ganz vorn mit dabei ist die intelligente Suche mit durchschnittlich 17 Prozent, dicht gefolgt von dynamischem Content (16 Prozent) und der Recommendation Engine (15 Prozent) Mit einer Conversion-Steigerung von jeweils 13 Prozent konnten Chatbots und die Personalisierung bei den Händlern punkten.