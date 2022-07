"Fax???" - So unbekannt sind Technologien von gestern bei jungen Nutzern

Das Smartphone vereint viele Geräte und Funktionen

Unter Kindern zwischen 6 und 9 Jahren wissen 87 Prozent nicht, was damit gemeint ist, und unter Älteren zwischen 10 und 18 Jahren sind es 37 Prozent. Das zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 900 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren in Deutschland.Die Diskette ist unter Kindern und Jugendlichen noch unbekannter als das Faxgerät: Nur ein Drittel der 10- bis 18-Jährigen (33 Prozent) hat schon mal davon gehört. Während rund die Hälfte der 16- bis 18-Jährigen (54 Prozent) weiß, was sich hinter dem "Speichersymbol" verbirgt, sind es unter den Jüngsten zwischen 6 und 9 Jahren nur 2 Prozent. Hingegen wissen drei Viertel der 10- bis 18-Jährigen (76 Prozent), was Schreibmaschinen sind - und knapp die Hälfte der Kinder zwischen 6 und 9 Jahren (47 Prozent).44 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren wissen, was ein Walkman ist - aber nur 7 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen. Von einem tragbaren CD-Player haben zwei Drittel der Zehn- bis 18-Jährigen (67 Prozent) gehört, drei Viertel kennen Kassettenrekorder (76 Prozent) und 82 Prozent Plattenspieler. Des Weiteren wissen 9 von 10 (90 Prozent), was ein MP3-Player ist - aber nur 22 Prozent nutzen ihn. Für Musik, Hörspiele und Co. nutzen die meisten heutzutage Smartphone oder Tablet. Musik hören darüber 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren und 39 Prozent Hörspiele oder Podcasts.Zum Telefonieren greifen Kinder und Jugendliche ebenfalls eher zum Smartphone (86 Prozent). Ein Festnetztelefon nutzen 75 Prozent zumindest ab und zu. Gleichzeitig sind Telefone mit Wählscheibe vielen jungen Menschen kein Begriff mehr: 33 Prozent der 10- bis 18-Jährigen haben noch nie davon gehört - 67 Prozent sind es unter den Sechs- bis Neunjährigen. Auch Telefonzellen werden sowohl seltener als auch unbekannter: 22 Prozent der 10- bis 18-Jährigen und 51 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen wissen nicht, was das ist.