Der Hype-Dreijahres-Plan

Kommentar

Bild: Midjourney/Sebastian Halm Alter Redakteur testet fast neue Technologie, heute: VR

Manchmal bin ich naiv. Oder böse. Wie man's nimmt, ich bin da selber unsicher.Manchmal glaube ich jedenfalls, dass irgendwelche Zusammenschlüsse interaktiver Stakeholder die Hype-Abfolgen genau vorplanen. Und jetzt hat man sich hingesetzt und gesagt. "Wie lange läuft dieser KI-Hype wohl noch?" Dann entschied man sich für maximal drei Jahre - also einigten sich die Stakeholder darauf, dass in drei Jahren ein neuer Hype her muss, zu dem man die Firmen beraten kann. Aber was? BYOD? Viel zu lang! SEO? Macht schon jeder. Geht's außerdem noch kürzer, vielleicht zwei Buchstaben, so wie in KI?VR!"Aber hockt die Technologie nicht seit Jahren in der Nische und weigert sich rauszukommen, wie ein Kind, dem man keinen Kutscher kaufen mag?", hat vielleicht wer eingewandt? Naja, sagte darauf wer anders: "Da kommt aber doch bald diese Apple-Brille. Die wird den Markt verändern, weil... äh - mit dem iPhone hat Apple das ja schon mal geschafft!"So stelle ich mir das manchmal vor. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht böse/naiv.Wäre ich eine Firma, würde ich aber erstmal ganz ruhig abwarten, ob diese Technologie, die wahrlich schon genug Zeit und Versuche hatte, dieses Mal dort ankommt, wo wirklich über ihren Erfolg entschieden wird - bei den NutzerInnen.