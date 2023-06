Cookie-Aus: Marketingfachleute fürchten mehrheitlich das Ende

Doch auch wenn die Sorgen groß sind und das Ende der Cookies von Drittanbietern kurz bevorsteht, verwenden trotzdem derzeit noch 90 Prozent der Befragten Cookies im Marketing. Das bedeutet, dass sie ihre Marketing-Strategie zügig anpassen müssen.Laut einer Umfrage von Twilio hat aktuell ein Fünftel der Unternehmen "gar keinen Plan", wie sie die Kundenansprache und Werbung in Zukunft ohne Cookies von Drittanbietern personalisieren können.First Party Data ist in der Lage, die Lücke zu schließen, die der Wegfall von Cookies hinterlässt. 63 Prozent der Befragungsteilnehmer sind der Meinung, dass die Nutzung dieser Daten für ihr Unternehmen grundsätzlich nützlich oder zumindest eher nützlich ist. So werden 61 Prozent auf bereits vorhandene First Party Data zurückgreifen, 67 Prozent werden sich bei der Datenerfassung auf Partner verlassen und 64 Prozent planen Investitionen in Technologien, um selbst Daten rechtskonform erheben zu können.Diese Unternehmen handeln entsprechend oder werden es noch tun: 77 Prozent geben an, bereits eine Customer Data Platform zur Personalisierung der Kundeninteraktion eingeführt zu haben. Einer der Hauptgründe für die Implementierung ist die Ansicht, mit einer solchen Lösung höhere Umsätze mit den Kunden erzielen zu können, wenn die Interaktionen personalisiert sind.