Wie die Internetwirtschaft hilft, Nachhaltigkeitsziele zu ereichen

Danach gefragt, welche Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sich am ehesten mithilfe der Digitalisierung erreichen lassen, nannten sie etwa "Hochwertige Bildung" (39,5 Prozent), "Industrie, Innovation und Infrastruktur" (33,7 Prozent) sowie "Bezahlbare und saubere Energie" (16,5 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine Civey-Umfrage im Auftrag des eco - Verbands der Internetwirtschaft e. V. Ein riesiges Potenzial biete die Digitalisierung auch zur Verbesserung der Bildungschancen rund um den Globus. Mit 39,5 Prozent der Nennungen in der Civey-Umfrage teilen viele Menschen in Deutschland diese Einschätzung. Das Potenzial werde jedoch in vielen Ländern, auch in Deutschland, noch unzureichend gehoben: Das Schulsystem in Deutschland benötigt ein grundlegendes Update, fordert der Verband. Digitale Bildung sei die zentrale Zukunftsaufgabe, um die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft souverän gestalten zu können. Man brauche ein Bildungssystem, das dem Prinzip des lebenslangen Lernens Rechnung trägt und dabei das Lehren und Lernen über digitale Medien und Technologien auf allen Stufen des Bildungssystems etabliert.Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen zu 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Leitbild der Agenda 2030 ist es, weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Dies umfasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Dabei unterstreicht die Agenda 2030 die gemeinsame Verantwortung aller Akteure: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft - und jedes einzelnen Menschen.