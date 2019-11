E-Learning: So schlecht ist die digitale Ausstattung deutscher Schulen

15.11.2019 Die digitale Ausstattung an Deutschlands Schulen ist unzureichend, so eine Studie der Strategieberatung Micus . Ein Glasfaseranschluss liegt bei ganzen zwölf Prozent der Schulen. Gerade 20 Prozent der Schulen sind mit einem Breitbandanschluss mit einer Geschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde oder mehr ausgestattet. Die gebäudeumfassende WLAN-Inhouse-Ausleuchtung liegt bei unter 25 Prozent. Damit nicht genug, haben bei diesem Viertel der Schulen meistens nur die Lehrer die Berechtigung, den WLAN-Zugang zu nutzen oder der Zugang ist nur in wenigen Räumen verfügbar. Der obligatorische Computerraum, Whiteboards fehlen bei 70 Prozent der Grund- und Förderschulen. 93 Prozent der Berufskollegs haben das Konzept "Bring your Own Device" (BYOD) bereits an ihren Schulen etabliert und können so in gewissem Maße einen schlechten Ausstattungsgrad an Bearbeitungsmedien kompensieren. Ein Großteil der Schulen der weiteren Schulformen lehnt dieses Konzept bislang jedoch ab.