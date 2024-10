Mittwochabend, 21 Uhr ist der beste Zeitpunkt zum Posten neuer Beiträge auf X

Social Media

Am Dienstag und Mittwoch erreichen X-Postings die meisten User

Besonders große X-Konten posten fast 14-mal mehr als kleine Konten

Je größer das Konto, umso mehr Likes

Die Social Media-Experten von Metricool haben mit einem detaillierten Datenvergleich ermittelt, wie sich Social Media Kampagenen gezielt verbessern lassen. Die Analysten haben über 2,1 Millionen Posts, mehr als 23.000 Konten und rund 31.000 Threads auf X ausgewertet. Ein zentrales Ergebnis: Die Konten mit den meisten Followern veröffentlichen mit nahezu 95 Posts pro Woche am häufigsten und erzielen auch die meisten Likes, Antworten und Reposts. Wer also zu den Großen auf X gehören will, sollte 2025 gegebenenfalls seine Frequenz erhöhen.Die X-Studie 2024 liefert zudem Erkenntnisse zur besten Veröffentlichungszeit neuer Beiträge: Die ideale Zeit zum Posten ist demnach 21 Uhr. Bis 11 Uhr vormittags sind tendenziell die wenigsten Menschen auf X unterwegs. Nachmittags und abends steigt die Zahl der verbundenen Nutzer aber stündlich, ehe sie zwischen 22 und 23 Uhr wieder sinkt. Der beste Tag zum Posten ist der Mittwoch mit einem prozentualen Anteil der verbundenen User von 75 Prozent. Es folgen Dienstag mit 74,6 Prozent und Donnerstag mit 73,8 Prozent. Montag, Freitag und Samstag liegen recht ähnlich bei rund 70 Prozent, der Sonntag hingegen nur bei einem prozentualen Anteil von 65 Prozent.Ein weiteres Ergebnis der Studie: Konten aller Größen teilen im Durchschnitt 15,3 Threads pro Woche sowie 44,9 lange Posts. Längere Beiträge mit mehr als 280 Zeichen verdrängen Threads dabei immer mehr. Auch hier liegen die größeren Accounts im Vergleich vorne: Sie posten deutlich häufiger längere Posts als die kleineren Konten. Dies ist eine weitere Möglichkeit, Zielgruppen auf X effektiver anzusprechen und Markenbotschaften zu vermitteln.Besonders große Konten mit mehr als 50.000 Followern posten laut Metricool-Studie am häufigsten. Doch wie sieht es bei den anderen Konten aus? Große Konten mit 10.000 bis 50.000 Followern liegen bei rund 26 Posts pro Woche, mittelgroße Konten veröffentlichen rund 10 Beiträge auf X pro Woche, kleine Konten (501 bis 2.000 Follower) liegen bei 7 Posts und die kleinsten Konten bei rund 4,6 Posts in sieben Tagen. Damit nicht genug, denn die besonders großen Konten können mit ihren Beiträgen auf X auch mehr Impressionen (6.180 pro Post) und Interaktionen (113 pro Post) verzeichnen. Bei den kleinen Konten sind es 303 Impressionen und rund 4 Interaktionen pro Post ? also deutlich weniger.Warum sich Wachstum auf X lohnt, zeigt auch ein Vergleich der Likes und Reposts. Huge Konten erzielen nahezu 48 Likes pro Posts, Tiny Konten hingegen nur 0,6 Likes pro Post. Huge Konten liegen zudem bei 11,5 Reposts pro Post, Tiny Konten bei nur 0,1 Reposts pro Post. Besonders große Konten erhalten darüber hinaus 4,7 Antworten pro Post, sehr kleine Konten lediglich 0,14 Antworten pro Post. Ähnlich sieht es bei den durchschnittlichen Klicks auf Links aus: Huge Konten liegen hier bei 32,5 Klicks und Tiny Konten bei 0,16 Klicks auf Links. Das bedeutet zugleich: Die X-Nutzer interagieren im Vergleich häufiger mit größeren als mit kleineren Konten. Wer 2025 seine Zielgruppen auf X also besser erreichen möchte, sollte auf ein Wachstum seines Accounts setzen.