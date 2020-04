Steigende Nachfrage: Picnic verdoppelt Kapazität

02.04.2020 Der Online-Lebensmittellieferdienst Picnic hat ein zweites Fulfillment-Center in Deutschland eröffnet. Der Online-Supermarkt hat in den letzten Wochen mit Nachdruck daran gearbeitet, seine Logistik an den deutlich gestiegenen Bedarf anzupassen.

Bild: picnic

Nach Unternehmensangaben hat sich die Nachfrage aufgrund der aktuellen Situationin kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Picnic hat daher in den letzten drei Wochen über 200 neue Mitarbeiter eingestellt. Das neue Fulfillment-Center wird die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze nun noch einmal deutlich erhöhen: Shopper, Runner, Operations Manager, Hausmeister und viele mehr werden von Picnic in Herne gesucht - auf längere Sicht wird die Zahl auf 1.000 Mitarbeiter ansteigen.



Die im Fulfillment-Center gepackten Bestellungen werden täglich auf die Picnic Hubs verteilt, von denen aus sie mit Elektro-Vans zu den Picnic-Kunden vor Ort geliefert werden. Bisher wurden alle Bestellungen für Kunden in Nordrhein-Westfalen im rund 10.000 qm großen Fulfillment-Center in Viersen abgewickelt. Der Standort in Herne wird die Kapazität in Deutschland mehr als verdoppeln. Picnic führt außerdem als erster Händler in Deutschland den Sonntag als Liefertag ein, um weitere Kapazitäten zu schaffen.

(Autor: Dominik Grollmann )