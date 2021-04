ECommerce-Übernahme: A-Commerce wird zu Overdose 

Die österreichische ECommerce-Agentur A-Commerce wird ab 01.05. zu Overdose. Grundlage des Zusammenschlusses der beiden Unternehmen ist die Bündelung von Know-how und Fähigkeiten. A-Commerce bringt ihr Beratungs-, Medien- und Event Know-how in den Zusammenschluss ein und will den strategischen Part der Beratungstätigkeit fortsetzen.Die internationale "Anti-Agentur" Overdose positioniert sich als systemneutrale Fullservice-Agentur mit einem Dienstleistungsspektrum vom ECommerce-System, Loyalty-Programm bis Newsletter-Automation. Bis Ende des Jahres soll das Overdose-Team in Europa auf 40 Personen wachsen. hatte den Fokus in den vergangenen Jahren gezielt auf Österreich gelegt. In Zukunft will die Agentur in ganz Europa agieren und somit auch neue Kundengruppen erschließen.