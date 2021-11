Reichweitenstandard für Podcasts: Neuer Treibstoff für einen boomenden Markt 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Der Werbemarkt benötigt weitere Kennzahlen für die Podcast-Planung. Daran muss der Markt weiter arbeiten.

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Diesen Artikel weiterlesen? Für Ihre Registrierung erhalten Sie ein Kontingent von fünf kostenfreien Abrufen für Premium-Analysen. Jeden Kalendermonat erhalten Sie zudem einen weiteren kostenfreien Abruf. Wenn Sie noch keinen Account bei uns haben: Einfach kostenfrei registrieren. Jetzt registrieren! Bereits Registriert? - Login

Ausgewählte Agenturen und Dienstleister zu diesem Themenbereich:









Der Anteil des Podcast-Marktes am Werbekuchen ist noch klein, aber er wächst stetig und von Jahr zu Jahr. Laut dem IAB Europe wurden 2020 in elf Märkten in Europa insgesamt 500 Millionen Euro in Digital Audio investiert, ein Plus von 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon flossen knapp 30 Prozent in Podcasts. IAB Europe erwartet in seiner Prognose eine Verdoppelung der Werbeausgaben schon 2022 auf knapp eine Milliarde Euro für Digital Audio, bis 2025 nochmal eine Verdoppelung auf 2,6 Milliarden Euro - mit entsprechenden Budgetanteilen für Podcasts. In Deutschland betrugen laut dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) im Jahr 2020 die Nettowerbeerlöse mit Podcast-Werbung rund 16 Millionen Euro. Für das Jahr 2021 wird ein Anstieg auf 20 Millionen Euro prognostiziert.Der Trendkanal ist also mittlerweile ein fester Bestandteil im Mediaplan vieler Werbungtreibenden. Denn Podcasts bieten interessante und vielfältige Zielgruppen - und sie wirken. Das zeigt etwa eine Casestudy , die das Podcast-Netzwerk Zebra-audio.net gemeinsam mit Opel vor kurzem veröffentlicht hat . Ergebnis der Podcast-Kampagne für die zehn Elektromodelle des Autoherstellers: Opel konnte seine Imagewerte und die Produktbekanntheit stark verbessern und gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit punkten. Die Befragung zeigt außerdem, dass Werbung ins Podcasts akzeptiert, aktiv wahrgenommen und auch erinnert wird.