Künstliche Intelligenz: Marketingentscheider wollen mehr investieren

30.01.2019 Marketer haben noch Informationsbedarf beim Thema Künstliche Intelligenz. Dennoch will der Großteil der Marketer die Ausgaben für KI künftig erhöhen, jedoch bewerten sie KI nicht als entscheidend für das Erreichen ihrer Ziele.

Insgesamt sehen alle Befragten durch den Einsatz von KI im Marketing positive Auswirkungen auf Unternehmensergebnisse:

52 Prozent der befragten Marken sehen einen Anstieg der Umsätze



51 Prozent sehen eine Verbesserung der Kundenbindung.

Marken haben vor, sich die nächsten zwei bis drei Jahre intensiver mit KI auseinanderzusetzen:

53 Prozent planen eine Steigerung der Investitionen in KI-bezogene Aktivitäten um 25-49 Prozent.



Fast ein Fünftel (17 Prozent) plant sogar eine Investitionssteigerung um 50-74 Prozent.

Marketer sind optimistisch, was die Vorteile von KI angeht:

80 Prozent sagen, dass KI ihnen Routine-Aufgaben abnehmen wird, damit sie ihren Fokus auf strategische Themen richten können.



58 Prozent gaben an, dass sie das Kundenerlebnis online verbessern werden.



Über die Hälfte (55 Prozent) erwartet dadurch ein personalisierteres und gezielteres Messaging.

Dies zeigt eine neue, internationale Umfrage des Technologieunternehmens Quantcast und Forbes Insights unter mehr als 500 Marketingentscheidern weltweit. Basierend auf den Antworten entwickelten Forbes Insights und Quantcast die Reifegrad-Scorecard, anhand der Marken in "Vorreiter" und "Nachzügler" klassifiziert wurden. Ausschlaggebend für die Klassifizierung waren die Antworten der Marketingentscheider zum Einsatz von KI in den drei Bereichen Zielgruppen-Insights, Targeting und Analyse. 25 Prozent der als Vorreiter klassifizierten Marken beurteilen KI als entscheidenden Bestandteil ihrer Marketingstrategien. Im Vergleich dazu stimmen dieser Aussage nur zwei Prozent der sogenannten Nachzügler zu. Eine weitere interessante Erkenntnis der Studie ist, dass 20 Prozent der Vorreiter ihren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 15 Prozent oder mehr steigern konnten. Im Vergleich schafften das nur sieben Prozent der Nachzügler. Weitere Ergebnisse der Studie:Klar ist, dass die positiven Effekte dieser Investitionen nur dann erzielt werden können, wenn das entsprechende Know-how auf Seiten der Marketingverantwortlichen vorhanden ist. Da nur knapp ein Drittel (30 Prozent) der befragten Marketer KI derzeit als entscheidend für ihr Marketing erachtet, besteht ein deutliches Gefälle zwischen der Investitionsbereitschaft in die Technologie und der Bereitschaft, sich detaillierter mit der Technologie und ihren Anwendungsszenarien auseinanderzusetzen.