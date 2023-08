Amazons Strategieshift: Künftig auch Shipping für Dritte

Amazon Shipping, das es Online-Handelstreibenden erlaubt, Amazon-Bestellungen oder auf anderen Websites verkaufte Produkte zu versenden, ist neu gestartet. Der Konzern aus Seattle bietet Onlineshops, die seinen Lager- und Lieferservice Fulfillment by Amazon nutzen, bereits Versand an. Amazon Shipping ermöglicht es Verkaufenden nun, die Lieferdienste des Unternehmens zu nutzen, ohne ihre Produkte in den Lagern des Unternehmens zu lagern."Versenden Sie Ihre Amazon-Bestellungen sowie die Bestellungen von Ihrer eigenen Website und anderen Vertriebskanälen. Zuverlässige Lieferung in zwei bis fünf Werktagen - auch am Wochenende" bewirbt Amazon den Service auf der Landingpage https://shipping.amazon.com/ Laut Medienberichten haben bereits eine Reihe von nicht auf Amazon aktiven Onlineshops eine Einladun