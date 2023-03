Ranking: Das sind Deutschlands beste Paketdienstleister im E-Commerce

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

DHL und Deutsche Post sind nicht nur die Paketdienstleister, die von Versendern am häufigsten genutzt werden. Sie sind zudem auch diejenigen, die am positivsten eingeschätzt werden.Das geht aus einer repräsentativen bundesweiten Erhebung hervor, die das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research im Januar 2023 exklusiv für die Redaktion durchgeführt hat. Dabei wurde zunächst ermittelt, ob und wie ein Paketdienstleister genutzt worden ist ("Von welchen der folgenden Paketdienstleister haben Sie welchen Service in Anspruch genommen?"). Anschließend haben wir bei denjenigen