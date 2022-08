In der Übernahmeankündigung gibt Amazon den Preis mit 61 Dollar pro Anteil an, was auf insgesamt 1,7 Milliarden Dollar Akquisitionskosten hinausläuft. Das Unternehmen hat laut Spiegel über 30 Millionen Roboter an Endverbraucher verkauft.Die iRobot-Produkte lassen sich ohnehin schon über Alexa steuern, nun kann Amazon auch darüberhinaus