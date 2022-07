ECommerce-SEO-Studie zeigt Dominanz von Amazon

Marktplätze dominieren im E-Commerce-SEO

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Amazon ist mit Abstand größter SEO-Player

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Unterschätzter Riese Idealo

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Der Onlinehändler Amazon ist dominierender Player im ECommerce-SEO und erhält alleine 45 Prozent des SEO-Traffics. Dies ist das Ergebnis der Studie "Digitaleffects Search Insights", für die die Berliner SEO-Agentur Digitaleffects 420 ECommerce-Websites untersucht aus Deutschland untersucht hat. Als Basis wurden dabei die Mitgliedsunternehmen im Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) gewählt. Diese werden bei knapp 41 Millionen Keywords in den unbezahlten Treffern von Google in Deutschland gelistet und generieren darüber monatlich über 570 Millionen Klicks.Ergebnis der Untersuchung: Marktplätze beherrschen das Geschehen im E-Commerce. Vor allem Amazon, Ebay und Kaufland dominieren die Top-Plätze. Dabei kommen den Marktplätzen zwei auch für die Suchmaschinenoptimierung entscheidende Faktoren zugute: ein breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit durch angebundene Händler.Amazon ist mit 120-mal so vielen Keywords und 189-mal so vielen Klicks im Vergleich zum Durchschnitt schwer einzuholen. Selbst im Vergleich zu Ebay ist Amazon in jeder Hinsicht überlegen. So schafft Amazon mit fast doppelt so vielen Keywords über viermal so viele Klicks und hängt eBay so deutlich ab.Zwar führen die US-Plattformen Amazon und eBay auch bei der Anzahl der Keywords, bei denen sie in den unbezahlten Treffern von Google in Deutschland erscheinen. Aber sechs der Top 10 im Ranking sind deutsche Unternehmen. Allen voran Idealo als größter deutscher Marktplatz. Auch das schwedische Möbelhaus Ikea und die chinesische Shopping-Plattform Alibaba schaffen es in die Top 10.Für die Rankings der Studie wurde jeweils die Anteile einer Domain an der Gesamtmenge der Klicks (Organic Traffic Share) und Keywords (Organic Keyword Share) berechnet. Für das Gesamtranking (Organic Share) wurde der Durchschnitt aus "Organic Traffic Share" und "Organic Keyword Share" ermittelt. Die Auswertung basiert auf Daten von Semrush aus April 2022 für Google in Deutschland.