Shein investiert 250 Millionen in europäische Nachhaltigkeit. Irgendwie.

Man wolle in den nächsten fünf Jahren 250 Millionen Euro in Großbritannien und der EU in Nachhaltigkeit investieren, so das Unternehmen in einer Erklärung . Man wolle unter anderem für 200 Millionen Euro einen Fonds für Kreislaufwirtschaft einrichten sowie 50 Millionen Euro in lokale unternehmerische Ökosysteme im Vereinigten Königreich und in Europa stecken.Der 'Circularity Fund' wird von Shein mit einem Startkapital von 200 Millionen Euro ausgestattet. "Aufbauend auf bestehenden Programmen von Shein zur Förderung von F&E und Innovationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft für die Modeindustrie" soll der Fond in Start-ups und Unternehmen investieren. Geplant sind Early-Stage-Investments für Textil-zu-Textil-Recyclingmaterialien und verwandten Bereichen. Zudem fließt das Geld in Abnahmevereinbarungen oder anderen kommerziellen Partnerschaften mit Unternehmen, die bereits über Produktionskapazitäten für Textil-zu-Textil-Recyclingmaterialien oder neue Fasern verfügen.Shein-CEO Donald Tang nennt als Schwerpunkt "die Förderung von Unternehmertum und Innovation in Großbritannien und der EU, wo einige der spannendsten Arbeiten in diesem Bereich stattfinden."Man wolle zum Katalysator für die breite Einführung dieser Lösungen in der gesamten Branche werden.Die verbleibenden 50 Millionen Euro sollen über das existierende Programm Shein X zur Unterstützung von Marken, Designern und Kunsthandwerkern fließen, damit diese ihre Online-Geschäfte auf Shein durchführen sowie für Investitionen in Shein-Pilotproduktionsanlagen in Europa oder im Vereinigten Königreich.