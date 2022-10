DDV und ONEtoONE weiten Kooperation aus

Bild: DDV

ONEtoONE-Themen wie Customer Experience, Omnichannel, Datengestütztes Marketing, Personalisierung, Marketing-Automation oder Programmatic Printing sind auch die Themen, die den DDV und seine Mitgliedsunternehmen umtreiben. Alle DDV-Mitglieder erhalten darum ab 2023 im Rahmen ihrer DDV-Mitgliedschaft das Kombi-Abo (Print, E-Paper, Online-Zugang) der ONEtoONE. Im Gegenzug wird der DDV künftig auch inhaltlich an der ONEtoONE mitwirken und in einem eigenen, DDV-gebrandeten Teil in jeder Ausgabe für den Verband wichtige Themen beisteuern.Ergänzend dazu erhalten DDV-Mitglieder Vorzugskonditionen für eine ganze Reihe von Anzeigenformaten in ONEtoONE. Mit Dialog Area und Dialog Stage hatten DDV und ONEtoONE den Unternehmen der Data Driven Economy zuletzt im September 2022 eine Plattform geboten für die Produkte und Themen, die die Branche bewegen. Das Projekt ist für die kommende dmexco 2023 in erweiterter Form wieder geplant.