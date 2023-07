Erwartete Weihnachtseinkäufe 2023 (Grafik: Ebay Ads)

Nur ein Fünftel der Bevölkerung (21 Prozent) plant nach eigenen Angaben in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben als im Vorjahr. Zumindest Stand fünf Monate vor dem Fest. Mehr in Geschenke investieren wollen nur drei Prozent. Dies ist das Ergebnis des repräsentativen 'Weihnachtsshopping Report 2023', für den EBay Ads und das Meinungsforschungsunternehmens Civey 10.000 Menschen in Deutschland befragt hat.Angesichts der knapper werdenden Weihnachtsbudgets ist es für Onlineshops und Marken in diesem Jahr demnach besonders wichtig, das