Lockdown-Ranking: Was Deutsche online am liebsten tun und am liebsten kaufen

58 Prozent sprechen per Videoanruf mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen

49 Prozent nutzen Streaming-Abonnements

31 Prozent spielen Online-Videospiele

23 Prozent besuchen Online-Musikkonzerte

22 Prozent machen Kochkurse oder nutzen Rezepte online

20 Prozent nehmen an digitalen Fitnesskursen teil

20 Prozent sehen sich Komödien oder Stand-up Comedy online an

17 Prozent lernen online eine neue Sprache

12 Prozent besuchen Museen oder Sehenswürdigkeiten online

11 Prozent lösen Quiz-Fragen mit Freunden online



Bücher (29 Prozent)

Kochutensilien (18 Prozent)

Puzzles und Rätselspiele (17 Prozent)

Brettspiele (16 Prozent)

Haarfärbemittel (14 Prozent)

Kunsthandwerk (13 Prozent)

Fitnessgeräte (13 Prozent)

Kissen (12 Prozent)

Haarschneidemaschinen (11 Prozent)

Computer und Zubehör (10 Prozent)



Deutschland hat sich laut einer Studie von Mastercard in der Krise zu einer Nation von Online-Shoppern entwickelt: Seit Beginn der aktuellen Kontaktbeschränkungen hat mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Deutschen mehr online einkauft als je zuvor. 28 Prozent der Befragten gaben zudem an, mehr Geld für digitale Erlebnisse wie Streaming-Abonnements, Home-Fitness oder Online-Kurse auszugeben als noch zu Jahresbeginn. Die aktuelle Situation hat die Deutschen gleichzeitig solidarischer gemacht: Allein im letzten Monat will fast jeder Vierte (22 Prozent) online gespendet haben, 16 Prozent davon zum ersten Mal.Das beliebteste digitale Erlebnis der Deutschen seit dem Lockdown ist der Videoanruf: 58 Prozent nutzen ihn, um mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben.Die Menschen nutzen die Zeit auch, um neue digitale Erfahrungen zu machen und Neues zu lernen: 28 Prozent der Deutschen haben mit Online-Banking begonnen, 21 Prozent lernen ihre Gesundheit digital zu managen und ihre Medikamente im Internet zu bestellen. Durch Online-Tutorials verbessert jeder Fünfte (20 Prozent) seine Heimwerker-Fähigkeiten, 19 Prozent lernen so Kochen und probieren neue Rezepte aus, 17 Prozent lernen eine neue Sprache.Online kaufen die Deutschen zurzeit am liebsten Bücher (29 Prozent), gefolgt von Küchenutensilien (18 Prozent) sowie Puzzles und Rätselspielen (17 Prozent).