Sitecore übernimmt Boxever und Four51 

Die Pandemie hat den Bedarf an flexiblen und modernen Digital Experience Plattformen (DXP) verdeutlicht, die Unternehmen die Agilität und Informationen zur Verfügung stellen, um mit den wechselnden Anforderungen Schritt zu halten. Die Integration der Technologien von Boxever und Four51 in Sitecores digitalen Marketinglösungen soll eine integrierte Content-to-Commerce SaaS-basierte DXP schaffen. Auf diese Weise sollen Unternehmen in Echtzeit personalisierte digitale Erlebnisse in jedem Bereich des Kaufprozesses erhalten.Boxevers Plattform für Kundendaten bietet eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, Segmentierung und Entscheidungen in Echtzeit. Die neuen Funktionalitäten sollen Sitecores Customer-Intelligence- und KI-gesteuerte Personalisierungstools erweitern und verbessern. Auch soll es künftig leichter sein, Kundendaten zu erfassen, zu vereinheitlichen und zu nutzen. Mit der Plattform von Four51 will Sitecore bestehende B2C-Commerce-Funktionen ergänzen.Die Akquisitionen werden voraussichtlich vor Ende März 2021 abgeschlossen sein, finanzielle Rahmenbedingungen werden nicht bekannt gegeben. Nach dem Abschluss werden beide CEOs auch weiterhin Führungsrollen übernehmen.