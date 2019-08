Sitecore veröffentlicht neue Content-Marketing-Plattform

Content-Strategien effektiv gemeinsam zu planen und zu verwalten - die Inhalte stehen immer und überall zur Verfügung, Lücken in der Verfügbarkeit werden visuell dargestellt und dann proaktiv priorisiert

Die Content-Produktion zu optimieren, da viele parallele Aufgabenströme unterschiedlicher Stakeholder organisiert werden - einfache Zusammenarbeit dank einer einheitlichen Umgebung, um Bottlenecks schnell zu erkennen und zu beheben, außerdem Überblick über den gesamten Digital-Marketing-Workflow, sodass eine Content-Bereitstellung zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Maßstab möglich ist.



Die Content-Nutzung und -Verteilung zu optimieren, um die Zielgruppen auf allen Kanälen zu erreichen - die Nachfrage nach einer großen Menge an Content, die für eine skalierbare Personalisierung gebraucht wird, kann mit CMP einfach erfüllt und übertroffen werden, auf allen Kanälen und Geräten.



Die Sitecore CMP soll Silos im Prozess der Content-Produktion aufbrechen. Als Funktionen in der Software sind verfügbar:Sitecore CMP ist vollständig in die 'Sitecore Experience Platform' Version 9.2 integriert und macht Content automatisch im Web-Content-Management-System verfügbar, wo er für die Gestaltung personalisierter Erlebnisse in allen Kanälen und an allen Touchpoints abgerufen werden kann. Manuelles Copy & Paste fällt für die Benutzer somit weg. Außerdem übermittelt das Systemdaten zu Content-Nutzung und -Wirkung direkt an CMP.