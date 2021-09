Zu viele Agenturen in Deutschland: Fehlender USP sorgt für Probleme 

Wie man Marketing ohne Cookies macht

"Frauen müssen für männliche Begriffe optimieren, wollen sie gefunden werden"

"Sponsoring hat etwas Nachhaltiges, was Digitalmarketing nicht hat"

Agenturen hängen sich mit Feuereifer in die Positionierung ihrer KundInnen - und vernachlässigen die eigene. Ein Meer von konturlosen Dienstleistern ist so entstanden. Doch wie hier herausragen? Unser Autor David Eicher hat Tipps zur Definition des richtigen Agentur-USP zusammengestellt. Denn das Fehlen ist fatal in der jetzigen Marktsituation. Wir haben ein Überangebot an Agenturen - einen Nachfragemarkt. Sichtbares Indiz: Tendenziell sinkt der Preis in der Kommunikationsbranche. KundInnen wollen immer weniger zahlen. Seine allererster Tipp: Zeit zum Nachdenken nehmen: "Immer wieder erleben ich, wie das Top-Management im Tagesgeschäft ihrer KundInnen versinken. Zieht Euch einen Tag in der Woche komplett aus dem Tagesgeschäft raus.".Es gibt keinen einzelnen Mörder des Cookies, sein Tod ist eher ein multikausales 'Mord im Orient-Express'-Szenario. Zum einen haben die NutzerInnen immer stärkeren Gebrauch von Blockadetools gemacht, die Browserhersteller haben dieses Bedürfnis aufgefangen und (nicht ohne eigene Agenda) standardmäßig eingeschaltete Datenschutz-Tools implementiert. Dann hat die DSGVO die Privacy-Hürde massiv erhöht und ein wegweisendes Urteil gegen einen Cookies verschleudernden Glücksspielanbieter das Übrige getan. Alles, was Werbetreibende jetzt wissen müssen, und ein Strategie-Guide für die Nach-Cookie-Zeit hat mein Kollege Sebastian Halm aufgeschrieben:Googles Algorithmus ist ein Sexismus-Beschleuniger - und sogar ein ziemlich heftiger. Wer sich als Marke darum bemüht, eine alle Gender umfassende Ansprache zu praktizieren, wird in den Suchmaschinenergebnissen abgestraft. Was lässt sich also tun, wenn man gerne eine anti-sexistische, anti-diskriminierende Webseite bauen und trotzdem von Google gefunden werden will?Sponsoring ist ein Milliardenmarkt. Und der ändert sich gerade. Das zu verstehen ist wichtig für Marketer und Agenturen - sowie für die Anbieter von Plattformen, die ihr Geld hier verdienen. "Sponsoring hat etwas Nachhaltiges, was Digitalmarketing nicht hat", schreibt unser Autor Christian Gehl . Sein Fazit: Sponsoring wandelt sich zunehmend zur Performance-Plattform. Einen anderen Schluss ließen die jüngsten, zahlreichen Abschlüsse von Online-Firmen aller Sparten gar nicht mehr zu. Statt auf Sympathie und die langsame positive Image-Aufladung setzen junge Überflieger derzeit auf schnellen Bekanntheitszuwachs mit konkreten Zielvorgaben: So und so viel NeukundInnen innerhalb einer meist sehr kurzen Zeitspanne.