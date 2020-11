Geschäftsmodelle: Acht Beispiele, wie 3D-Druck Märkte verändert 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Kürzere Time-to-Market, individuelle Produkte, mobile Herstellung ... diese Zutaten sind geeignet, um Geschäftsmodelle komplett umzukrempeln.

Beispiel 1:

Mass Customization: Das Sportrad aus dem Drucker

Bild: Eigener Screenshot/ https://superstrata.bike

Der 3D-Druck durchdringt mittlerweile alle Wirtschaftsbereiche: Im Maschinenbau hilft er, spezielle Bauteile und Kleinserien zu fertigen; in Medizin und Forschung liefert er Implantate und anatomische Modelle des Operationsgebietes und reduziert so das Komplikationsrisiko. Die Luft- und Raumfahrt senkt ihre Betriebskosten, indem sie Leichtbauteile aus dem 3D-Drucker einsetzt. Auch auf Baustellen halten Drucker Einzug, die vom Prinzip an den guten, alten Tintenstrahldrucker erinnern, aber doch ganz anderes leisten. Unter Umweltaspekten sind additiv gefertigte Produkte ebenfalls interessant. Da Material auf- und nicht abgetragen wird, werden weniger Ressourcen benötigt und es fällt weniger Abfall an. Zudem können viele Drucke aus recycelbaren Materialien hergestellt werden (siehe iBusiness: 3D-Druck - Wie aus einer Technik endlich ein Markt wird ). Wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind und wie sehr geänderte Produktionsprozesse ins Geschäftsmodell eingreifen können, verdeutlichen folgende Beispiele.

Im Sommer dieses Jahres hat Superstrata , eine im Silicon Valley ansässige Fahrradmarke, ihr neues Flaggschiff präsentiert: Ein maßgefertigtes, 3D-gedrucktes E-Fahrrad mit einem Unibody-Carbonfaser-Rahmen. Während bei anderen Karbonfaser-Fahrrädern der Rahmen aus Einzelteilen zusammengeklebt und verschraubt werden muss, ist der Superstrata-Rahmen ohne Fugen oder Kleber konstruiert. Er wird in einem einzigen Durchgang aus einem Endlos-Carbon