Vertriebsmitarbeitende leiden unter "Ghosting"

Vertriebsmitarbeitende sehen unterschiedliche Gründe für Ghosting

Der Neugeschäftskontakt ist zu beschäftigt mit anderen Prioritäten (38 Prozent)



Die Vorteile des Produkts wurden nicht verstanden (28 Prozent)



Die Entscheidung für einen Konkurrenten (27 Prozent)



Eine schlechte "Chemie" (24 Prozent)



Verlorenes Interesse (25 Prozent)

Juni ist der Höhepunkt der Ghosting-Saison

Laut einer neuen Studie von Showpad , Anbieter von Sales-Enablement-Technologie, geben mehr als neun von zehn Personen (91 Prozent), die entweder Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, an, dass sie manchmal ohne ersichtlichen Grund geghostet werden und dass im Durchschnitt von etwa einem von fünf Neugeschäftskontakten (18 Prozent).Vertriebsmitarbeitende haben unterschiedliche Meinungen darüber, warum sie geghostet werden. Mehr als ein Drittel (38 Prozent) glaubt, dass potenzielle Kunden einfach mit anderen Prioritäten beschäftigt sind. Während 28% ein mangelndes Verständnis der Produktvorteile hervorheben. Die fünf wichtigsten Gründe, warum Verkäufer und Verkäuferinnen glauben, dass sie geghostet werden, sind:"Die Untersuchung zeigt, dass viele Vertriebsmitarbeitende schnell Umstände außerhalb ihres Einflusses dafür verantwortlich machen, dass sie geghostet werden, aber es könnte daran liegen, dass sie nicht den richtigen Ton treffen. Als Verkäufer wissen wir alle, wie wichtig es ist, eine gute Beziehung zu Käufern aufzubauen, aber das bedeutet nicht, dass wir es alle gut machen. Der Einkauf erwartet zunehmend eine eingespielte und intelligente Beratung ihres Unternehmens", erläutert Hendrik Isebaert , Vertriebsexperte und Chief Executive Officer von Showpad. "Und es sollte nie vergessen werden, dass es abschreckend ist, zu eifrig zu wirken, ebenso wie zu sehr auf ein Meeting zu drängen, wenn der Neugeschäftskontakt wenig Zeit hat. Und wenn der Termin gesichert ist, könnte eine Kontaktaufnahme, um das Treffen mehr als ein- oder zweimal zu bestätigen, vollständig abschreckend wirken", so Isebaert weiter.Während es erfolgskritische Verhaltensweisen bei der Neukundenansprache gibt, sind sich die meisten Vertriebsmitarbeitenden einig, dass auch Tages-, Wochen- oder Jahreszeiten einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit haben, "geghostet" zu werden und zu denen es schwerer ist, Neugeschäftskontakte aufzunehmen. So glauben 83 Prozent, dass sie in einigen Monaten des Jahres häufiger geghostet werden als in anderen.Die Studie ergab, dass Juni der Monat ist, in dem Vertriebsmitarbeitende sagen, dass sie am ehesten geghostet werden (16 Prozent). Im Allgemeinen wurde Montag als der schlechteste Tag für die Kontaktaufnahme mit einem Neugeschäftskontakt genannt (39 Prozent), während Donnerstag als der beste Tag für die Ansprache von potenziellen Kunden erscheint. Nur 10 Prozent geben diesen Tag als den schwierigsten für neu zu knüpfende Kontakte an. 9-10 Uhr ist die schlechteste Zeit, um neue Interessenten zu kontaktieren (23 Prozent), während 14-15 Uhr die beste Zeit zu sein scheint, wobei der Donnerstag mit 6 Prozent der Nennungen als schwierigster Tag den geringsten Wert aufweist.