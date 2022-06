FAANG: Energieverbrauch der fünf Tech-Giganten steigt erheblich

Bild: It never ends / Pixabay

Wäre das Internet ein Land, würde es nach Angaben des Global Carbon Project bei den CO2-Emissionen weltweit an vierter Stelle stehen. Zu dieser Bilanz tragen maßgeblich die fünf Tech-Giganten Facebook (Meta) und Google (FAANG) bei, wie eine Nachhaltigkeitsstudie von Karma Metrix zeigt. Für jeden der untersuchten Tech-Giganten wurden die in den letzten drei Jahren veröffentlichten ESG-Nachhaltigkeitsberichte analysiert, um Daten und Erkenntnisse über Energieverbrauch und CO2-Emissionen zu gewinnen.Laut der Analyse stoßen die FAANG-Unternehmen 98,7 Millionen Tonnen CO2 aus, mehr als die gesamte Tschechische Republik (92,1 Millionen) in einem Jahr. Der Gesamtanstieg der Gesamtemissionen von 2018 bis 2020 beträgt demnach 17 Prozent. Bei einigen dieser Technologieunternehmen gebe es jedoch Anzeichen einer CO2-Reduzierung, dank der zunehmenden Effizienz der Rechenzentren und der Nutzung erneuerbarer Energien.An Energie verbrauchten die fünf Unternehmen 49,7 Millionen MWh , fast so viel wie Rumänien (50 Millionen) und mehr als Portugal und Griechenland. Von 2018 bis 2020 verdreifacht sich der jährliche Energieverbrauch der fünf Tech-Giganten von 16,6 auf 49,7 Millionen MWh.