Und... rankt KI-Schrott immer noch besser als hochwertiger SEO-Content?

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Content-Produktion wird zunehmend automatisiert, die Agentur-MitarbeiterInnen wandern von der Produktions- auf die Kundenseite.

"AI-Content rankt wie die Hölle", Severin Lucks , Geschäftsführer der Onlinemarketing-Beratung und SEO-Agentur Delucks GmbH , kann es, frisch aus einem Seminar zurück, das er für KundInnen abgehalten hat, nicht anders sagen: "Das Interesse an KI-Sprach- und Text-Generatoren ist groß und der damit erstellte Content rankt einfach super." Er selbst versuche im Angesicht von Chartstürmern aus der Maschine vor allem eines: Resilient, also ruhig zu bleiben - keine Panik, sondern ein konstruktives Nutzen der Maschine. Was aber genau soll positiv dran sein, wenn die Produkte aus der Algorithmen-Fabrik nun besser abschneiden als das, was die Redaktionen herstellen? Überraschenderweise eine ganze Menge - n