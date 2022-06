Pandemie verlagert Online-Shopping in spätere Stunden

Lockdowns: aufgehoben. Maskenpflicht: abgeschafft. Homeoffice: optional.

Der größte Schweizer Onlinehändler Galaxus hat in seinen Daten gewühlt, um herauszufinden, wann Deutsche Kunden gewöhnlich einkaufen.Deutschland - so scheint es - hat die Corona-Pandemie hinter sich. Geblieben sind neue Gewohnheiten. In den letzten beiden Jahren haben zum Beispiel viele entdeckt, wie bequem und günstig der Einkauf im Internet ist. Und: Diejenigen, die online shoppen, tun dies neuerdings später im Tagesverlauf. Das zeigt eine Auswertung sämtlicher Einkäufe bei Galaxus von Januar bis Mai der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022.2019 tätigten wir 15 von 100 Einkäufen zwisch