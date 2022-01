Corona bringt Silver Surfer zum ECommerce 

Neben den regulären Online-Shoppern aller Altersgruppen ist ein Anstieg der Senioren-Generation unter den Online-Käufern erkennbar.Im Jahr 2021 kaufte die wachsende Bevölkerungsgruppe der Verbraucher über 55 in Deutschland und Polen noch mehr online ein als im Jahr 2020. Sicherheits- und Gesundheitsgründe während der Pandemie motivierten 41Prozent dieser Gruppe, im Jahr 2021 online einzukaufen. Aber Silver Surfer geben auch Bequemlichkeit als Grund für den Online-Kauf an (39 Prozent), oder sie nutzen E-Commerce, um Dinge zu kaufen, die vor Ort nicht erhältlich sind (45 Prozent) und um einen besseren Überblick über Marken und Angebote zu erhalten (52 Prozent).Da Online-Shopping zur Routine wird, bevorzugen immer mehr Menschen jeden Alters in Deutschland und Polen praktische und nachhaltige Verpackungen. Eine starke Mehrheit der Befragten wünscht sich, dass Verpackungen für Rücksendungen wiederverwendbar (79Prozent), leicht faltbar (69Prozent) und recycelbar sind (82Prozent).Umweltverträgliche Verpackungen können laut der Studie ein Umsatztreiber sein. Fast die Hälfte der befragten Verbraucher (48Prozent) wäre bereit, bis zu drei Euro extra zu zahlen, um ihre Online-Einkäufe in einer umweltfreundlichen Verpackung zu erhalten.Die Erkenntnisse beruhen auf Online-Interviews mit 3.085 Verbrauchern in Deutschland und Polen im Auftrag von Mondi im vierten Quartal 2021.