Für einen Appel und ein Ei: Unternehmenszugänge im Dark Web erhältlich

Die Experten der Cyber-Sicherheitsfirma Kaspersky haben etwa 200 Angebote im Dark Web analysiert, die Zugänge zu Unternehmen anbieten.Untersuchungen zeigen, dass im Dark Web nicht nur eine hohe Nachfrage nach Daten, die durch einen Angriff erlangt wurden, besteht, sondern auch nach den Daten und Diensten, die für die Organisation eines Angriffs erforderlich sind. Sobald ein Angreifer Zugriff auf die Infrastruktur eines Unternehmens erlangt, kann er diesen Zugriff an andere Cyberkriminelle wie Ransomware-Betreiber verkaufen. Solche Angriffe führen zu erheblichen finanziellen Verlusten sowie Imageschäden für die angegriffenen Organisationen und können zu Arbeits- sowie Geschäftsprozessunterbrechungen führen. Der Analyse zufolge werden am häufigsten RDP-Zugänge jeglicher Form (in 75 Prozent der geposteten Angebote) verkauft. Diese Zugänge bieten Zugriff auf einen remote gehosteten Desktop oder eine Anwendung; damit können sich Cyberkriminelle über einen Remote-Host mit Daten und Ressourcen verbinden, darauf zugreifen und diese kontrollieren, als ob die Mitarbeiter eines Unternehmens die Daten lokal kontrollieren würden. In 8,6 Prozent handelt es sich um Angebote für VNC für den Netzwerkzugang. Des Weiteren wurden wenige Male Zugänge für Citrix, SQL Injection oder Web Shell angeboten.Die Preise variieren stark und reichen von ein paar Hundert bis zu Hunderttausenden US-Dollar. Die Preise der Zugangsdaten richten sich nach dem Umsatz des potenziellen Opfers - je höher der Umsatz, desto höher der Preis für die Zugangsdaten. Allerdings variieren die Preise je nach Branche, Einsatzgebiet und Größe des Unternehmens. Der Zugang zu großen Unternehmensinfrastrukturen kostet normalerweise zwischen 2.000 und 4.000 US-Dollar; der Preis für Zugangsdaten zu einem großen Unternehmen mit einem Umsatz von 465 Millionen US-Dollar beläuft sich beispielsweise auf rund 50.000 US-Dollar. Insbesondere Ransomware-Betreiber sind bereit, Tausende oder sogar Zehntausende US-Dollar für die Möglichkeit zu bezahlen, ein Unternehmensnetzwerk zu infiltrieren. Diese kosten das betroffene Unternehmen oft mehrere Millionen US-Dollar. Die produktivsten Akteure des vergangenen Jahres haben in den vergangenen drei Jahren potenziell 5,2 Milliarden US-Dollar erhalten.Ransomware-Gruppen agieren heute eher wie echte Industrien mit käuflichen Dienstleistungen und Produkten. Deshalb Die Überwachung und Kenntnis von Quellen im gesamten Dark Web ist für Unternehmen, die ihre Bedrohungsinformationen erweitern möchten, von entscheidender Bedeutung. Denn zeitnahe Informationen über geplante Angriffe, Diskussionen über Schwachstellen und Vorfälle können dazu beitragen, die Angriffsfläche zu reduzieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.