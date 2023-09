Eine aktuelle, durch KPS in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass Onlineshops und Mobile Apps weiter auf dem Vormarsch sind. Über die dafür nötige IT-Infrastruktur verfügen jedoch laut der Umfrage längst nicht alle handelstreibenden Unternehmen. So geben knapp über die Hälfte an, einen Mehraufwand durch die doppelte Erfassung von Daten zu haben und ein Drittel verfügt nicht über eine stabile Website-Performance zu Lastzeiten. Eine Modernisierung der IT-Infrastruktur in den nächsten 12 Monaten steht trotz zahlreicher Herausforderungen nur bei 33 Prozent auf der Agenda.Laut KPS-Studie st