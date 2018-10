Die Jury, bestehend aus ausgewiesenen Katalogexperten, wird jeden Katalog auf Herz und Nieren prüfen. Jeder Einsender erhält eine detaillierte Auswertung seines Begutachtungsprozesses. Die Einreichung ist kostenlos. Aus allen Einsendungen kürt die Jury den "Katalog des Jahres B2B 2018" und den "Katalog des Jahres B2C 2018". Die Preisträger werden in Ausgabe 1/2019 des Versandhausberaters inklusive der Begründung der Jury veröffentlicht.Eingereicht werden können alle gedruckten Kataloge, die im Jahr 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen sind. Einsendeschluss ist Montag, der 26. November 2018, 12.00 Uhr. Einreicher senden zehn Exemplare des einzureichenden Katalogs an den HighText-Verlag, Katalog des Jahres, Schäufeleinstr. 5, 80687 München. In einem beiliegenden Schreiben benötigt die Jury zusätzlich folgende Angaben: Kontaktdaten des Einreichers, Herausgeber des Katalogs, Erscheinungsmonat, Erstveröffentlichung des Katalogs, Frequenz des Katalogs, Zielgruppe, Segment: B2B oder B2C, Auflage, Besonderheiten/Alleinstellungsmerkmal