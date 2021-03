Digitale Services, Cloud, Ship from Store: Die wichtigsten Technologie-Trends im Handel 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Für die aktuelle Studie 'Technologie -Trends im Handel 2021' hat das EHI IT-Verantwortliche von 97 Handelsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in persönlichen Interviews (per Video) zu Projekten, Trends und Investitionsprioritäten befragt. Die interviewten Einzelhändler stehen europaweit für insgesamt etwa 545,9 Mrd. Euro Nettoumsatz. Dies sind ihnen zufolge die wichtigsten Trends:Künstliche Intelligenz gilt als Technologie der Zukunft. 63 Prozent der Befragten (im Vergleich zu 69 Prozent in 2019) stufen diese als besonders wichtig ein, wobei die Definition des Begriffes KI unterschiedlich ausfällt: Teils wird es mit Machine-Learning gleichgesetzt, teils davon abgegrenzt. Einig sind sich jedoch alle IT-Verantwortlichen, dass selbstlernende Algorithmen, vor allem im Umfeld des Forecasting & Replenishment, eine immer größere Rolle spielen und die Anwendungen immer intelligenter und technologisch ausgefeilter werden.Nachdem die Kundschaft nun vielfach eigene Erfahrungen mit Services wie Click&Collect oder Click&Reserve gemacht hat, scheint der Wunsch nach einem nahtlosen Shoppingerlebnis über alle Kanäle hinweg noch einmal größer geworden zu sein. So hat das Konzept Connected Retail auch bei den IT-Profis einen sprunghaften Bedeutungsanstieg erfahren. 44 Prozent der Retailer (2019: 30 Prozent) nennen Connected Retail einen der Top-Trends der kommenden Jahre. Gleichzeitig gilt es auch Fulfillment-Prozesse reibungslos abzuwickeln. Beim Service Ship from Store können Kundinnen und Kunden beispielsweise ein im Geschäft gekauftes Produkt nach Hause liefern lassen - besonders bei sperrigen oder schweren Produkten ein idealer Service.Ebenfalls von Kundenwünschen getrieben ist das Thema Customer Centricity, das 37 Prozent der CIOs und IT-LeiterInnen als technologischen Top-Trend einordnen. Allen voran sind dabei Personalisierung und Individualisierung der Kundenservices wie Angebote auf den Mobile Devices der Kundschaft - für viele Unternehmen ein grundlegender Baustein der Digitalisierungsstrategie. Die meisten Unternehmen bieten zwar bereits zahlreiche digitale Services per App oder mobiler Webseite an, der letzte Schritt zu persönlichen und individuellen Angeboten fehlt aber meist noch.Die flexible, modulare und schnell skalierbare Implementierung von innovativen Applikationen soll helfen, in einer zunehmend digitalen Zukunft zu bestehen. Dafür werden cloud-basierte Infrastrukturen immer wichtiger. Wie schon 2019 ist die Bedeutung cloud-basierter Anwendungen unangefochten hoch, diese sind heute bereits für 48 Prozent der Unternehmen von großer Relevanz. Retailer verfolgen daher inzwischen zumindest teilweise eine Cloud-first-Strategie bei der Auswahl neuer Lösungen, besonders in den Bereichen E-Commerce, CRM inklusive mobiler Apps und Analytics.Auch diese Technologie wird wieder häufiger als Zukunftstrend genannt (30 Prozent), vor allem sagen die Interviewten, dass sich Scan-and-Go-Lösungen per Kundensmartphone vermehrt etablieren werden.