Jahresstudie 2020: Online-Händler zufrieden wie nie 

Zufriedenheit der Branche auf Höchstniveau

Gute Ergebnisse trotz Konkurrenzdruck

Hervorragende Prognosen und viel Optimismus

85 Prozent sind mit Blick auf das Jahr 2020 positiv gestimmt



25 Prozent statt 17 Prozent verzeichneten "stark wachsende Umsätze"



27 Prozent sind mit dem Weihnachtsgeschäft besonders zufrieden



45 Prozent hatten wenige oder gar keine Retouren zu verzeichnen



76 Prozent stellen für das Jahr 2021 eine gute Prognose aus



42 Prozent sehen die Rechtssicherheit als große Herausforderung

Während Lockdown und Ladenschließungen im ersten Halbjahr vielen Händlern zu schaffen machten, stiegen die Umsätze im Online-Handel insgesamt an. Zum Jahresende fassten viele befragte Online-Händler wieder Mut und konnten zum Großteil (85 Prozent) doch noch ein erfolgreiches, zufriedenstellendes Jahr verbuchen. Die Ergebnisse der jährlichen Studie des Händlerbunds zu Weihnachtsgeschäft, Retouren oder Prognosen für 2021 zeigen: die Online-Händler waren nie positiver gestimmt als jetzt.Der Zufriedenheitswert erreicht das höchste Niveau seit Beginn der Studienreihe vor sieben Jahren. Mehr als jeder Dritte (39 Prozent) ist mit Blick auf das vergangene Jahr sehr zufrieden. Der Anteil sehr unzufriedener Händler bleibt mit fünf Prozent fast konstant. Auch die Umsätze im Online-Handel konnten insgesamt stark zulegen. Diejenigen, die steigende bzw. stark steigende Zahlen verzeichneten (64 Prozent) sind nochmals mehr geworden (Vorjahr: 61 Prozent). Jeder Vierte berichtet von starkem Wachstum während insgesamt nur 18 Prozent über sinkende Zahlen klagten - im Vorjahr waren es noch 27 Prozent.Gefragt nach den zu erwartenden Hürden im aktuellen Jahr stehen Rechtssicherheit (42 Prozent) und Konkurrenzdruck (41 Prozent) weiterhin an erster Stelle. Auch Themen wie Digitalisierung (15 Prozent) und Internationalisierung (14 Prozent) sehen immer mehr Händler als Schwierigkeiten an. Erstmals wird aufgrund der Coronakrise auch die Warenbeschaffung als Hindernis genannt. Was das Weihnachtsgeschäft und die Retourenquoten betrifft, haben sich die Werte leicht verbessert. Es berichten 73 Prozent statt 70 Prozent von einem guten Weihnachtsgeschäft und die Anzahl der Händler mit sehr vielen Retouren fällt von 11 Prozent auf 6 Prozent.Mit viel Optimismus starten diesmal 31 Prozent statt 18 Prozent in das neue ECommerce-Jahr. Diejenigen, die ihre Zukunft als kritisch einschätzen oder "das Beste hoffen" reduzieren sich von insgesamt 40 Prozent im Vorjahr auf nur noch 24 Prozent in diesem Jahr. Die Prognose der Online-Händler für 2021 sind so positiv wie nie zuvor. Es bleibt zu hoffen, dass die Folgen der Coronakrise dem Online-Handel langfristig zugutekommen.Ausgewählte Ergebnisse: