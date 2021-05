Social Media: TikTok wird wichtiger Verkaufskanal 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Social Media als Verkaufsboost

Die Zukunft gehört TikTok, YouTube und Instagram

Was einst als Playback-App unter dem Namen Musicaly startete, ist heute als TikTok einer der beliebtesten Social-Media-Kanäle. In Deutschland sind 64 Prozent der TikTok-NutzerInnen täglich auf der Plattform, die vor allem für kurze Sing- und Tanzclips steht, unterwegs. Bei der jüngeren Zielgruppe der 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 77 Prozent - mehr tägliche NutzerInnen in dieser Altersgruppe verzeichnet aktuell nur Instagram (83 Prozent). Ein Potenzial, das auch immer mehr Unternehmen nutzen, denn der Trendkanal der Jungen erlangt immer mehr Bedeutung im Bereich Social Commerce, wie die neue Studie des ECC Köln " Social Commerce - Instagram, TikTok und Co. auf der Überholspur " zeigt.Über die Hälfte (57 Prozent) der Befragten sind über Social Media schon einmal auf ein Produkt aufmerksam geworden - bei den jüngeren KonsumentInnen sind es sogar 91 Prozent. Eine Marketingansprache, die funktioniert, denn im Anschluss wurde das betreffende Produkt mehrheitlich gekauft. Vorreiter in Sachen Social Shopping ist aktuell Instagram mit 15 Prozent Kaufabschlüssen - und sogar 39 Prozent bei den Jüngeren. Aber: Tiktok zeigt bereits gute Indikatoren für die verstärkte Monetarisierung. Trotz geringerer Reichweite und Nutzerzahlen liegen die Werte bei der generellen Wahrnehmung von Produktwerbung (25 Prozent) und den tatsächlichen Kaufabschlüssen (12 Prozent) bei der jüngeren Zielgruppe bereits nahezu identisch zu den durchschnittlichen Daten bei Instagram.Vor allem die jungen KonsumentInnen sind auf Social Media für Influencer-Marketing empfänglich. An erster Stelle steht Instagram, gefolgt von Youtube und TikTok. Diesen drei Kanälen räumen die Befragten auch die besten Zukunftsperspektiven ein. Dabei sind die unter 30-Jährigen bei Instagram (69 Prozent) und TikTok (49 Prozent) besonders optimistisch. Facebook und Snapchat prognostizieren sie dagegen wenig Relevanz in den kommenden Jahren.