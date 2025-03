Marketing-Unternehmen zeigen rasante Adaption von KI-Tools

Künstliche Intelligenz

Zu wenig Know-how für zu viele Tools

Fazit: Investitionen in KI-Wissen sind entscheidend

Allein in den vergangenen zwei Jahren gab es 80 Prozent Zuwachs. Dennoch bleiben aktuell 20 Prozent des Potenzials ungenutzt - vor allem aufgrund fehlender KI- Kompetenzen und unzureichender Schulungen.Die Studie von Prof. Dr. Claudia Bünte von der SRH Berlin University of Applied Sciences , belegt: KI wird im Marketing immer selbstverständlicher. 73 Prozent der Marketingverantwortlichen setzen KI mittlerweile ein, jedoch schöpfen nur 8 Prozent mehr als 75 Prozent der möglichen Vorteile aus. 35 Prozent der Unternehmen nutzen weniger als ein Viertel der verfügbaren Potenziale. Insgesamt bleiben 20 Prozent des Potenzials liegen.Trotz der steigenden Anwendung bleibt mangelndes Wissen die größte Herausforderung. 60 Prozent der Befragten sehen unzureichende KI-Ausbildung als Problem, 58 Prozent fühlen sich von der Vielzahl an KI-Tools überfordert. Besonders kritisch: Führungskräfte sind potenzielle Bremser der Transformation.Sie beherrschen 21 Prozent weniger KI-Tools als ihre Teams und haben weniger Überblick über die KI-Tool-Landschaft. 79 Prozent geben an, dass der KI-Schulungsgrad der Marketingteams für KI nicht ausreicht. Diejenigen, die KI im Unternehmen einsetzen, sagen um 28 Prozent häufiger, sie seien erfolgreicher als ihr Wettbewerb. Mehr als zwei Drittel aller Befragten geben an, dass KI im Marketing mindestens ein, wenn nicht DER Faktor für den Erfolg ist. KI wird außerdem über die Zukunft der Unternehmen entscheiden, so die Befragten."KI ist kein Experiment mehr, sondern ein klarer Erfolgsfaktor", sagt Prof. Dr. Claudia Bünte. "Doch ohne gezielte Schulungen und eine strategische Integration bleibt das Potenzial begrenzt. Unternehmen müssen jetzt in KI-Wissen generell und insbesondere in die ihrer Marketingmitarbeitenden investieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben."Die Studie ' KI - die Zukunft des Marketings ' ist die längste kontinuierliche Untersuchung zur KI-Nutzung im Marketing in Deutschland. Seit 2018 erfasst sie die Entwicklung von KI-Technologien und deren Einfluss auf Unternehmen. Die fünfte Welle basiert auf einer Befragung von 208 Marketingverantwortlichen aus der DACH-Region und liefert umfassende Längsschnittdaten.