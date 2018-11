Weihnachtshopping-Report: Jetzt sind Kunden experimentierfreudig

Bild: Getty Images/IBM

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Präferenz für digitale Einkaufskanäle in Kombination mit physischen, um von kurzfristiger Online-Verfügbarkeit zu profitieren, um Preise zu vergleichen und um ein echtes Einkaufserlebnis im Laden zu genießen. Zentrale Erkenntnisse:Rund 39 Prozent der Befragten weltweit geben an, dass sie planen, am Black Friday einzukaufen. In Brasilien ist der Anteil der Käufer an Black Friday am höchsten (67 Prozent), gefolgt von Großbritannien (40 Prozent), Deutschland (40 Prozent) und den USA (38 Prozent). Hongkong war das einzige Land, das den Black Friday nicht an erster Stelle stellt, die Verbraucher ziehen es hier vor, die Vorteile des sogenannten Boxing Days zu nutzen (33 Prozent), der in einigen asiatischen Märkten und Südafrika sehr verbreitet ist.Die Vorweihnachtszeit ist eine beliebte Zeit für Verbraucher, neue Geschäfte oder Webseiten auszuprobieren, wobei über drei Viertel (77 Prozent) der Befragten weltweit sagen, dass sie dies wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich tun würden. In allen untersuchten Ländern gaben die Befragten an, dass sie das meiste Geld für Kleidung und Accessoires (58 Prozent), Elektronik (56 Prozent) sowie Spielzeug und Spiele (38 Prozent) ausgeben.Weltweit wünschen sich Verbraucher am liebsten mobile Zahlungslösungen, um ihr Einkaufserlebnis beim Weihnachtseinkauf zu verbessern (46 Prozent). Es folgten Virtual oder Augmented Reality (25 Prozent) und Künstliche Intelligenz/Machine Learning (22 Prozent). In Brasilien ist auch der Einkauf über Spracherkennung sehr beliebt (30 Prozent).Über zwei Drittel (68 Prozent) der Verbraucher weltweit werden ihre Einkäufe während der Weihnachtszeit digital entweder über ihren Desktop, einer App oder einer mobilen Website tätigen. Insgesamt planen 18 Prozent, in traditionellen Geschäften einzukaufen, wobei rund 22 Prozent der US-Befragten planen, in einem physischen Geschäft einzukaufen, wo hingegen nur 8 Prozent der deutschen Verbraucher dies vorhaben.In allen Ländern ist der Preis der wichtigste Faktor, der die Entscheidung des Verbrauchers beeinflusst, im Geschäft einzukaufen (59 Prozent) - gefolgt von der Qualität der Produkte (45 Prozent) und Sonderangeboten oder Rabatten (32 Prozent). Dieselben drei Faktoren sind die entscheidenden, wenn es darum geht, online zu kaufen. In den USA ist es Konsumenten besonders wichtig, Artikel vor dem Kauf zu sehen, zu testen oder auszuprobieren. In Brasilien zählt vor allem der Kundenservice vor Ort.Ganze 82 Prozent der Verbraucher weltweit gaben an, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich verschiedene Kanäle während des Kaufprozesses kombinieren werden - wobei Malaysia besonders gerne Cross-Channel-Shopping betreibt (96 Prozent), gefolgt von Brasilien (92 Prozent) und Deutschland (77 Prozent). Der Hauptgrund für die Nutzung verschiedener Kanäle ist der Preisvergleich, über die Hälfte der Verbraucher (51 Prozent) gaben dies als ihren wichtigsten Aspekt an.