Sommer-Shopping 2025: Diese Verkaufaktionen wirken besonders

Männer zwischen 40 und 55, meist im Eigenheim mit Garage oder Hof, bringen Auto oder Motorrad selbst auf Vordermann. Für sie ist Schrauben mehr als ein Hobby - es ist Lebensgefühl und Freiheit. Im Sommer steigt ihre Nachfrage nach Fahrzeugteilen wie Auspuffanlagen, Motorsensoren oder Sichtschutz stark. HändlerInnen punkten mit schneller Lieferung, Spezialsortimenten und Verfügbarkeit. Home-Designer: Paare zwischen 35 und 45, häufig mit Kind, gestalten ihr Zuhause über die Sommermonate neu - drinnen wie draußen. Funktionalität trifft Wohlfühlästhetik: Gefragt sind unter anderem Reinigungsbürsten, Verdampfungskühler und Wandhaken. Wer clevere, emotionale Produkte bietet, erreicht diese planenden KäuferInnen mit Sinn für Qualität und Komfort.





Technikbegeisterte zwischen 30 und 45 setzen auf smarte Lösungen für Outdoor-Entertainment. Sound, WLAN und kabelloses Setup sind Pflicht - von Effektmaschinen über Akkus bis Repeater. HändlerInnen überzeugen mit innovativem Zubehör, hoher Qualität und Produkten für nahtlose digitale Sommermomente. Die Sunset-Stylists: Junge, stilbewusste Frauen Anfang 20 bis Ende 20 nutzen Mode zur Selbstinszenierung und Stimmungswiedergabe. Sie lieben Vintage, Fitnesswear, individuelle Accessoires - oft mit Geschichte. Wer Individualität, Nachhaltigkeit und Style bietet, trifft hier auf eine treue, trendaffine Zielgruppe.

Rabattaktionen im Sommer treffen den Nerv der Kundschaft: 44 Prozent der KonsumentInnen lassen sich beim Kauf gezielt durch solche Angebote beeinflussen. Versandvorteile (23 Prozent) und zeitlich begrenzte Aktionen (21 Prozent) folgen als weitere Kaufimpulse. Besonders Familien, Frauen und jüngere Zielgruppen reagieren auf Rabatte und Gratisversand - je nach Altersgruppe mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dies ist das Ergebnis des "Sommer-Shopping-Report 2025", für den eBay mit Unterstützung des Marktforschungsunternehmens Civey 2.500 KonsumentInnen in Deutschland befragt sowie die Käufe bei eBay.de im Vorjahr ausgewertet hat.Neben Rabattaktionen, Versandvorteilen und zeitlich limitierten Sonderaktionen wirken weitere Verkaufsimpulse: 13 Prozent der KonsumentInnen lassen sich durch eine ansprechende Präsentation der Angebote überzeugen, etwa durch eine besondere visuelle oder klar strukturierte Darstellung der Produkte. 11 Prozent reagieren positiv auf die Möglichkeit, Preise zu verhandeln. Personalisierte Angebote (z. B. per E-Mail) aktivieren 4 Prozent zum Kauf. Ein Blick auf die demografischen Unterschiede zeigt zudem: Frauen setzen häufiger auf attraktive Rabatte (46 Prozent, Männer: 43 Prozent), während Männer stärker auf Verhandlungsmöglichkeiten ansprechen (13 Prozent, Frauen: 8 Prozent). Wirken in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen Versandaktionen wie beispielsweise kostenloser Versand (31 Prozent) besonders motivierend, kommen zeitlich begrenzte Sonderaktionen vor allem bei den 50- bis 64-Jährigen (22 Prozent) gut an. Familien zeigen sich überdurchschnittlich stark an Rabattaktionen interessiert (49 Prozent).Außerdem hat eBay vier Zielgruppen-Typen identifiziert, die im Sommer 2025 für Händler und Marken besonders relevant sein werden:eBay empfiehlt HändlerInnen, gezielt auf saisonale Nachfrage zu reagieren - etwa durch Multi- oder Mengenrabatte, Preisvorschläge, Gutscheincodes und Keyword-basiertes Targeting über eBay Advertising. Premium-Kampagnen sichern dabei priorisierte Sichtbarkeit auf dem Marktplatz.