Neues Führungsteam für Optilyz

Bild: Optilyz Mitgründer Robert Rebholz

Zum Dezember 2021 hat Robert Rebholz , der Optilyz 2015 gemeinsam mit Martin Twellmeyer gegründet und seitdem geleitet hat, das Unternehmen verlassen. Er zieht zurück in die USA, um sich dort anderen B2B-Software-Projekten zu widmen. Als Gesellschafter und Mitglied des Beirats bleibe Rebholz Optilyz jedoch eng verbunden, teilt das Unternehmen mit.

Als CEO wird Martin Twellmeyer die Geschäfte weiter führen. Ihm zur Seite steht ein neues Führungsteam: Das Management ergänzen Daniel Bartholomae (Product), Volker Aderhold (Sales), Anna-Maria Schnitzenbaumer (Customer Success Management), Katharina Haßemer (Marketing) sowie Tamara Kißner (Operations). Ab April 2022 stößt außerdem Annemarie Lahn (HR / People) dazu.



Mit der Neuaufstellung will Optilyz die einzelnen Abteilungen stärken, Einzelverantwortung fördern und das Unternehmen für die Zukunft wappnen. "Optilyz gibt es jetzt über sechs Jahre. Irgendwann wächst man aus den Start-Up-Schuhen heraus und stellt sich personell breiter auf", sagt Twellmeyer. Das Unternehmen, nach eigenen Angaben europaweit führender Software-Anbieter für physische Mailings im CRM, sei nun bereit für die nächste Wachstumsstufe im Enterprise-Markt.



Auch als Arbeitgeber hat sich Optilyz an seinen Standorten in Berlin, München, Krakau und Bukarest große Ziele gesetzt, will sein Team von derzeit 40 Angestellten auf 60 Mitarbeitende vergrößern. Das Tech-Unternehmen bietet laut CEO Twellmeyer Remote Arbeitsplätze, fördere zudem Teilzeitmodelle und interne Weiterbildungen mit einem festen jährlichen Development-Budget, das jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird. Stolz ist das Software-Unternehmen auch auf seinen hohen Frauenanteil: Knapp 50 Prozent der Angestellten sind weiblich, im Führungsteam sind es über die Hälfte.