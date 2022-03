Cybersicherheit: Fast alle Digitalunternehmen erwarten verschärfte Bedrohungslage

Sie können diesen Beitrag als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. Jetzt Mitglied werden

Zwei Drittel (67 Prozent) gehen davon aus, dass sich die Bedrohungslage im Cyberraum verschärfen wird. Weitere 17 Prozent sehen sogar bereits konkrete Anzeichen dafür. Jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) hat seine IT-Schutzmaßnahmen kurzfristig hochgefahren. Bislang hat jedes dritte Unternehmen aus der Digitalbranche (34 Prozent) aufgrund des Krieges seine IT-Sicherheitsmaßnahmen verschärft, weitere 7 Prozent haben das fest geplant. In 3 von 10 Unternehmen (30 Prozent) wird noch darüber diskutiert - und rund jedes Vierte (23 Prozent) sieht für zusätzliche IT-Sicherheit keinen Bedarf. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat jedes dritte Unternehmen (33 Prozent) einen Krisenstab eingerichtet oder klare Verantwortungen im Unternehmen dafür geschaffen. Dabei liegt die Verantwortung zumeist bei der Geschäftsführung oder dem Vorstand (22 Prozent), seltener bei einem anderen Unternehmensbereich (11 Prozent).Das sind Ergebnisse einer Umfrage des Bitkom , an der sich 100 Unternehmen der Digitalbranche beteiligt haben. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, geben aber ein aussagekräftiges erstes Stimmungsbild.Das Thema Sicherheit ist auch objektiv eine starke Bedrohung, wie die iBusiness-Einflussanalyse: "Was mit dem Ukrainekrieg auf die Digitale Wirtschaft zukommt" ermittelt hat.Einer der Faktoren, die darin am meisten andere Faktoren beeinflusst, ist ein offener oder verdeckter Cyberkrieg: Hackerangriffe auf Unternehmen oder gar auf kritische westliche Infrastruktur, Cyberspionage, digitale Erpressung: Davon sind alle hier untersuchten wirtschaftlichen Faktoren betroffen - aber in der Folge eben auch die technischen Budgets.Denn in die digitale Abwehr fließen in der Folge zwangsläufig Budgetgelder hinein. Zu sehen ist diese Abhängigkeit an dem Indikator "Sicherheit", der sich in unserem Chart als kritischer, vernetzter Faktor entpuppt hat.