Diese Produkte werden am ehesten zu Garantiefällen

0,4 Prozent aller Bestellungen bei Galaxus und Digitec kommen innerhalb von zwei Jahren als Garantiefall zurück. Nach Produktgattung gibt es allerdings große Unterschiede: Besonders oft defekt sind E-Scooter, Babyphones und Kopfhörer.Die beiden Shops legen die Garantiefallquoten seit Januar 2023 offen. Daraus geht etwa hervor, dass TVs der Marke Samsung bei 1,5 Prozent aller Bestellungen innerhalb von zwei Jahren nach Kauf zum Garantiefall werden (Stand: Juni 2023). So kann die Kundschaft entscheiden, ob sie stattdessen vielleicht ein weniger defektanfälliges Gerät der Konkurrenz kaufen will. Insgesamt werden in der erfassten Menge an Artikeln vier von tausend verkauften Produkten zu Garantiefällen (0,4 Prozent).Verhältnismäßig hoch ist die Garantiefallquote bei Haushaltsgeräten, IT, Unterhaltungselektronik und Mobiltelefonen. Am anderen Ende der Garantiefall-Rangliste finden sich denn auch in der Tendenz günstigere Produktgruppen wie Nahrungsmittel, Bücher, Bürobedarf sowie Sonnencremes, Shampoos oder Zahnbürstenköpfe auf der Kategorie «Beauty + Gesundheit».Die Liste der Flop-20 unter den Produkttypen führen die E-Scooter und Hoverboards an: Durchschnittlich 5,6 Prozent dieser Geräte gehen innerhalb von zwei Jahren ab Kauf ohne eigenes Verschulden kaputt. Schauen wir uns die E-Scooter separat an, so liegt die Quote sogar bei 7,2 Prozent. Das bedeutet: Sieben von hundert E-Scootern werden zum Garantiefall. Bei den Hoverboards sind es fünf von hundert.