Voice Search Readiness: Bing vor Facebook

Einträge bei Google, Yelp und Bing haben mehr Einfluss als bei Facebook

Zahnärzte sind am besten aufgestellt, wenn es um das Thema Voice Search Readiness geht. Der durchschnittliche VSR-Wert über alle 73.000 untersuchten Unternehmensstandorte hinweg lag bei 44,12 Prozent. Zahnärzte haben mit 96,82 Prozent den höchsten Wert, dicht gefolgt von Bioläden (96,6 Prozent). Im Gegensatz dazu bilden Verbraucherschutzorganisationen mit 0,2 Prozent das Schlusslicht.



Apple Maps hat nur minimale Auswirkungen auf das Sprachranking. Obwohl für viele Unternehmen Apple Maps ein wichtiges Verzeichnis ist, helfen Geschäftseinträge auf dieser Plattform bei der Optimierung der eigenen Sprachsuche wenig.



Ungenaue und fehlende Informationen wirken sich immens auf Voice Search Readiness aus. In seinem Report identifizierte Uberall auch die Kategorien von Geschäftsinformationen, die am häufigsten fehlten oder falsch waren. Die meisten Fehler - insgesamt 978.305 - traten hierbei bei der Angabe der Öffnungszeiten auf. Das macht fast die Hälfte aller analysierten Einträge aus.

Im 'Uberall Voice Search Readiness Reports 2019' hat Uberall , Anbieter für Location Marketing, 73.000 Standorte lokaler Geschäfte - von KMUs bis hin zu Konzernen - auf ihr Engagement im Bereich Voice Search untersucht. Ein Verbraucher, der heutzutage einen Sprachbefehl wie: "Hey Google / Siri / Alexa, finde die beste Werkstatt in meiner Nähe" ausführt, erhält lediglich eine Antwort. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu den bisher gängigen Suchergebnissen auf dem Bildschirm nur noch ein einziges Unternehmen oder Angebot genannt wird. Führt ein potenzieller Kunde also eine Sprachsuche durch, um Informationen über Geschäfte oder Dienstleistungen in seiner Umgebung zu erhalten, bestimmen die Genauigkeit und Konsistenz der Geschäftseinträge in Schlüsselverzeichnissen, welches Unternehmen empfohlen wird.Im Vorfeld der Analyse identifizierte Uberall 37 Verzeichnisse, die Sprachsuch-Plattformen mit Informationen versorgen und ordnete sie nach ihrer Wichtigkeit für die Voice Search Readiness von Unternehmen ein. Die fünf relevantesten Plattformen sind:Laut Studie haben Listings bei Google, Yelp und Bing den größten Einfluss auf Sprachsuchergebnisse. "Deshalb machen diese drei Plattformen etwa 90 Prozent unseres Voice-Search-Readiness-Indexes aus. Leider haben nur 3,82 Prozent der analysierten Unternehmensstandorte korrekte Informationen in diesen Verzeichnissen hinterlegt. Am negativsten fällt dabei Bing auf. Das Verzeichnis befindet sich zwar unter den Top drei, wird aber am meisten von Unternehmen vernachlässigt", erklärt Norman Rohr , Senior Vice President Marketing bei Uberall.Weitere wichtige Erkenntnisse des Reports:Der komplette Voice Search Readiness Report 2019 kann online heruntergeladen werden.