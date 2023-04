Deutsche Unternehmen wollen massenhaft KI-Experten

Die am häufigsten nachgefragten Job-Profile im Digitalbusiness

Unternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung von kurzen Videoinhalten - insbesondere auf YouTube.

Es besteht ein wachsendes Interesse an der Nutzung generativer KI-Tools wie ChatGPT und Midjourney.

ECommerce-Anbieter wollen ihr Geschäft strategisch ausbauen, um auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wettbewerbsfähig zu sein. Dies führt bei KMU zu einer Nachfrage nach Etsy- und Shopify-bezogenen Dienstleistungen.

Top 3 der Fivver-Suchtrends in Deutschland

KI: +816 Prozent

Virtuelle Assistenz für Shopify: +480 Prozent

Onlinekurs-Inhalte: +338 Prozent

Millionen von Suchanfragen aus den letzten sechs Monaten hat Fivver , ein israelischer Online-Marktplatz für digitale Dienstleistungen, für seinen aktuellen Business Trends Index analysiert. Das auffallendste Ergebnis: Die Suchanfragen nach KI-bezogenen Services auf seiner Plattform sind für Deutschland in dieser Zeit um über 800 Prozent gestiegen."Viele Geschäftsleute sind mit den Herausforderungen einer instabilen Wirtschaft konfrontiert. Gleichzeitig standen ihnen noch nie so viele fortschrittliche Tools und Technologien zur Verfügung", sagt Hila Klein , COO von Fiverr. "Unsere Daten zeigen ihre Bereitschaft, aufkommende Plattformen wie generative KI-Tools zu nutzen und neue Strategien zu erkunden, damit ihre Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Die Daten zeigen auch die Schlüsselrolle, die FreelancerInnen in diesem Zusammenhang spielen. Durch die freien ExpertInnen erhalten Führungskräfte Fachwissen, um diese Plattformen schnell zu integrieren und neue Strategien für ihr Wachstum und ihre Innovationen zu entwickeln."Die globalen Trends ließen sich auch in Deutschland gut erkennen, so Fivver. So seien hierzulande vor allem die Suchanfragen nach KI-bezogenen Services gestiegen. Unternehmen würden sich nicht nur für die Integration von KI in ihr Business interessieren, sondern suchen auch aktiv nach ExpertInnen, die mit diesen neuen Tools umgehen können. Auch das Thema Wissenstransfer spielt für Unternehmen in Deutschland eine große Rolle, was zu einem großen Interesse an Online-Kursen zu Fortbildungszwecken geführt hat.Der Business Trends Index von Fiverr schlüsselt die am schnellsten wachsenden Suchanfragen für Unternehmen in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, den Niederlanden, Spanien und den USA auf.