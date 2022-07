Tausende weitere geplant

Die Deutsche Post DHL setzt den Ausbau ihres Packstation-Netzes fort. Auf dem Gelände einer Wohnungsbaugesellschaft in Duisburg wurde am Montag die bundesweit 10.000ste Paket-Abholstation in Betrieb genommen, wie der Bonner Konzern mitteilte. Die Packstationen seien eine Erfolgsgeschichte, das Angebot werde immer beliebter. Insgesamt haben die Automaten bundesweit mehr als 900.000 Fächer, in denen Sendungen zwischengelagert werden, bis die Empfänger sie abholen. Das soll nicht nur für Verbraucher vorteilhaft sein, sondern auch für die Post, die den Anteil der teuren Haustürzustellung drücken will.Der vor knapp zwei Jahrzehnten begonnene Ausbau wurde zuletzt deutlich beschleunigt: Von Ende 2014 bis End 2019 wuchs die Zahl der Packstationen von 2.800 auf 4.400. Zum Jahreswechsel 2021/22 waren bereits 8.500 Stationen in Betrieb, nun ist die Zahl fünfstellig. Bis Ende 2023 sollen nach Willen des Unternehmens sogar 15.000 Stationen installiert sein.