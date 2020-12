Programmatic Audio: Trends und Aufgaben für 2021 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Sowohl die Buchbarkeit von Online-Audio-Kampagnen als auch die Messbarkeit sind noch ausbaufähig.

Boom für Online Audio im Coronajahr 2020.

Programmatic Audio: Buchungsanteil steigt

Der Buchungsanteil 2021 wird weiter auf 35 bis 40 Prozent steigen. (Frank Bachér, Leiter Digitale Medien, RMS)

Die Nutzung von Online Audio boomt im Corona-Jahr: 6,1 Millionen mehr Hörerinnen und Hörer als im vergangenen Jahr verzeichnen Webradios und Audio-On-Demand-Angebote wie Podcasts, Musikstreaming oder Radiosendungen auf Abruf, das bedeutet ein Plus von 14 Prozent. Online Audio erreicht damit erstmals über 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland (ab 14 Jahren), was 50 Millionen Menschen entspricht - und das quer durch alle Altersgruppen.Diese Daten zum Markt liefert der Online-Audio-Monitor 2020 , der im September veröffentlicht wurde. Herausgeber der jährlich erscheinenden Studie sind einzelne Landesmedienanstalten, der VAUNET Verband Privater Medien und der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) "In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie sich Online-Audio aus der Nische heraus entwickelt hat und nunmehr in allen Teilen der Bevölkerung mehrheitsfähig ist. Eine überdurchschnittliche Dynamik zeigte sich dabei einmal mehr bei Podcast und Radiosendungen on-Demand", resümiert Dr. Lars Peters , Vorsitzender der Fokusgruppe Audio im BVDW. "Die Ergebnisse des Online-Audio-Monitors unterstreichen damit die Relevanz der Gattung für die werbliche Kommunikation." (vgl. iBusiness-Analyse: Trends in der Automatisierung von Podcast-Werbung Davon profitiert auch eine noch recht junge Disziplin im Audio Marketing - das Programmatic Audio. "Der programmatische Buchungsanteil bei Online Audio ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wird 2020 bei rund 30 Prozent liegen. Die Fokusgruppe Audio geht davon aus, dass der Buchungsanteil 2021 weiter auf 35 bis 40 Prozent steigen wird", erklärt Frank Bachér , Leiter Digitale Medien beim Audiovermarkter RMS und stellvertretender Vorsitzender der Fokusgruppe Audio im BVDW. Die Prognose der Experten: "Online Audio als noch sehr junge Mediengattung wird sich in den kommenden Jahren im programmatischen Bereich sehr dynamisch entwickeln und zu anderen digitalen Mediengattungen aufschließen." So liege der Anteil programmatisch abgewickelter Kampagnen nach Einschätzung des Online-Vermarkterkreises (OVK) im BVDW im Display-Werbemarkt in Deutschland, also In-Page- und In-Stream-Video-Werbung, Desktop und Mobile, bei 67 Prozent. Viel Luft nach oben also noch für Programmatic Audio.